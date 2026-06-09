多家銀樓販賣仿冒貴金屬飾品 侵害商標市值達4300萬

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銀樓櫃檯上擺滿了琳瑯滿目的黃金飾品，上頭全都是國際知名品牌的LOGO，但這些全是仿冒品。刑事局智財大隊專案小組歷經數個月蒐證，在去年的1月到4月期間兵分多路，前往全台共16間銀樓搜索，查獲仿冒精品金飾多達725件，總重有75兩，侵權市值達4300萬。

刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說明，「在未經商標權利人授權，而販售知名品牌等商標貴金屬，經商標權利人辨識確認為仿冒商品，共計查獲銀樓業者22人。」

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刑事局追查發現，包括宜蘭、台中、彰化、高雄等16家銀樓涉案，他們向不特定單幫客進貨，除了在實體店面陳列，也透過網路電商行銷，打著比專櫃便宜2成左右的價格，藉此吸引消費者的目光。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊長林建志指出，「單幫客的部分都是不特定人，在對銀樓銷售，目前我們沒辦法掌握有沒有特定單幫客的部分。」

刑事局表示，這些金飾雖都是真金，也有純金保證書，但卻沒有品牌認證書，全案依違反《商標法》移送偵辦。智慧財產專家表示，這些仿冒品之所以能流通，是因為坊間銀樓業者普遍存在真金就不算仿冒的錯誤認知。

聿磊國際專利商標聯合事務所副理周書帆認為，「因為金飾業者他大多數是透過不特定管道去進貨，管控機制在實務上本來就相對薄弱，也因為這些有品牌的金飾會讓業者他們獲利空間更大。」

專家表示，銀樓業者只要使用知名品牌的造型，就算沒有盜用LOGO，也是侵害商標權。業者在進貨的時候務必要審慎查證商品的來源以及合法的授權文件，民眾也要在合法通路購買，才能確保權益。