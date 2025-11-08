多家「4G吃到飽方案」將停售？ 3大電信回應了

雖然5G服務逐步普及，但目前全台約1,700萬名仍使用4G吃到飽的用戶。（圖／翻攝自Google Maps）





雖然5G服務逐步普及，但目前全台約1,700萬名仍使用4G吃到飽的用戶，近來因遠傳與台灣大哥大相繼宣布「經銷通路停售4G資費方案」，引發市場憂心4G可能被迫退出。面對外界疑慮，交通部及國家通訊傳播委員會（NCC）5日皆正式說明，強調目前沒有任何「停止4G服務」的政策方向。

國民黨立委王鴻薇日前於立法院指出，遠傳與台灣大哥大自11月起已全面停止經銷通路銷售4G吃到飽資費，只保留直營門市與線上申辦管道。由於中華電信尚未表態，不少民眾擔心其將跟進停售，等同逼迫4G用戶轉向更昂貴的5G資費方案，月租甚至上看1,399元。

對於相關疑慮，中華電信最大股東交通部部長陳世凱表示，目前尚未收到任何關於「4G資費下架」的通知，中華電信現行的4G資費專案仍在運作中。他也承諾將與中華電信進一步討論，提醒業者在制定網路資費時，應以消費者的立場作為考量。

NCC主秘黃文哲則回應，目前4G服務持續正常運作，並未出現聯合壟斷或強迫升級的情況。他表示，NCC將與電信業者保持溝通，避免造成民眾心理壓力，並確保不同用戶仍有多元選擇。

台灣大哥大強調，此次僅是針對「經銷通路」進行銷售策略調整，消費者依舊能透過直營門市、加盟店、客服專線、電銷或官方網站等管道申辦4G方案，包含4G 688與699吃到飽資費。

遠傳則說明，經銷商僅停售4G月租699方案，公司仍提供499、599與399等不同價位的4G吃到飽方案，同時搭配多元5G資費，以滿足不同使用族群的需求。

根據NCC最新統計，截至2025年7月底，台灣5G用戶達1,116萬戶，但4G仍以1,752萬戶占多數。儘管電信產業積極推動5G升級，但對多數用戶而言，4G速度與資費仍是較具吸引力的選擇。

