多寫「3個字」房租現省6千！租屋補助密技公開 房東禁止恐罰50萬

台灣租屋需求始終居高不下，特別是「北漂」或「中漂」到大城市打拚的年輕人，全台約四成民眾仰賴租屋，面對高昂的房租，想輕鬆省荷包？其實藏著一個超實用的小撇步，只要在租約上多寫「2或3個字」，每月就能輕鬆省下近6千元的租金負擔。同時，租客申請補助的權利受法律保障，房東若違規禁止，最高將面臨50萬元罰鍰。

根據《中視新聞》報導，高漲的房價連帶租金沖上天，到底要怎麼「省最大」，其實答案就在「合租」，以台中為例，單身青年租屋補貼條件相當親民，年齡介於20至40歲、名下無房產，平均月收入低於4.6萬元，每月即可領取2,880元的補助金。

這項好康可不是單人專屬，合租的每位成員都能享有，也就是說，只要在租約合約上多寫一個人的名字，就能多領一筆政府補助。舉例來說，一對情侶一間月租2萬元的房子，如果兩位合租人都拿到2,880元補助，總共就現省5,760元，房租瞬間降到14,240元，等於每人只付7,120元，這對情侶而言根本是「租屋勝利組」。除了單身族，新婚、育兒族和弱勢族群也有份，最高補助可領1.4萬元。

儘管內政部白紙黑字明文規定，申請租屋補助是房客的基本權利，但許多房東為了避免報稅，常會在合約中偷塞「禁止條款」，用區區一千元的折扣來利誘或威脅租客放棄申請。一旦房客申請，房東就可能提高月租，讓租客「有苦難言」。不過房東沒有權力拒絕租客這項要求，這相「禁止條款」是無效，違者將可開罰3萬至50萬元。事實上，許多房東誤以為會蒙受損失，但若租客成功申請補助，房東將升格為公益出租人，反倒能享有綜合所得稅、房屋稅和地價稅的多重稅務優惠。

