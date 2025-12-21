多少保險業務死在沙灘上？他揭殘酷真相：資源被吸乾、為成交走偏門

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

保險業向來被稱作「高門檻、高淘汰」的產業，但近期有網友直言，自己入行一年不只幾乎賺不到錢，還眼睜睜看著身邊資源被「師父」吸乾，最後不得不轉做兼職補生活費。他更爆料，有業務為了成交竟走上歪路，甚至傳出主管被老婆抓包與客戶「過從甚密」，讓他直呼：「這行真的很奇怪，不是正常工作。」

原PO在Dcard上以「多少保險業務死在沙灘上」為標題發文分享，當初被朋友拉進保險業，花時間考了一堆證照，以為能好好發展，沒想到現實殘酷到超乎想像。原PO提到，帶著他一起談案子的「師父」，一開始就將他身上的資源吸乾，「因為跟帶著我的人去談，所以案子被帶我的人撈走」最後但一張單也沒賺到。

更讓他震驚的是，為了業績，有人選擇踩線甚至跨線。他透露，自己部門竟然出現型男主管被同事兼老婆爆料「跟大媽上床，只為成交保單」原PO也提到，類似情況不只在保險業出現，連房仲業也一樣，「我媽有一個客人是房仲，常常為了帶看房，結果跟客戶在外面過夜……真的很奇怪」

貼文曝光後，網友紛紛留言直呼，「保險、房仲、職軍，門檻超低根本沒有門檻 誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」、「這個工作本來就不好做，看起來很專業從事的人，大部分都不專業。每次要申請理賠都像在玩樂透不知道會不會中獎，可以做很久的人一定有他厲害的地方」、「我相信個人能力很重要，這裡不行不代表在其他領域也不行，或許你可以嘗試其他領域或職位」

