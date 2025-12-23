多少塑膠殺死一隻海鳥？ 萬筆屍檢研究揭：三顆方糖大小就致命

吃多少塑膠會害死一隻海龜？科學家檢視上萬隻海鳥、海龜、與海洋哺乳動物的屍檢紀錄後發現，約一半的海洋生物死時體內有塑膠，而約三顆方糖大小的量就會讓海鸚死亡。這是首度針對海洋動物「吃多少塑膠會死」的具體數量研究。

吃多少塑膠會死？

研究由美國海洋保育協會（Ocean Conservancy）的科學家主導，他們檢視1萬412隻海洋動物的屍檢紀錄，分析牠們體內的塑膠物質，如塑膠袋、食品包裝、氣球碎片、瓶子與漁具等，記下塑膠件數、材質、體積與動物本身的大小，並分析其死因。

廣告 廣告

結果顯示，35%海鳥、12%海洋哺乳類、47%的海龜，死亡時消化道還存有塑膠。整體來看，每五隻動物裡，有一隻吃下塑膠。

這項研究僅分析大於5毫米的塑膠。塑膠大小不一、生物體型的差距大，不能光以塑膠件數計算，因此團隊以件數、體積、動物體長等資料，計算動物腸胃道的負荷量，再分析死因與致死率。結果發現，海鳥只要吞下約23塊塑膠，海洋哺乳動物約29塊、海龜約405塊，死亡風險就會高達九成。

以常見物品來換算體積的話，海鸚吞下不到三顆方糖大小的塑膠就達到「九成必死」的機率。赤蠵龜吞下約兩顆棒球大小、港灣鼠海豚吞下約一顆足球體積的塑膠，死亡風險高達九成。

若以「五成會死」機率來看，海鸚吃下不到一顆方糖大小、赤蠵龜少於半顆棒球體積的塑膠，都有一半的機率死亡。

這份研究11月刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS），第一作者、海洋保育協會海洋塑膠研究部經理墨菲（Erin Murphy）說，大家都知道海洋生物常把塑膠吃下肚，但多少會致命？這個答案「比大家猜想的少很多」。

不同材質 不同致死率

塑膠致死的因素十分複雜，不只吃進的塑膠量有影響，不同材質的殺傷力也不同。研究發現，海鳥最常吃硬塑膠，但最致命的是合成橡膠，僅吃下六塊比豆子還小的橡膠，海鳥死亡率就達九成。海龜則容易因吃下塑膠袋這類軟塑膠而死；海洋哺乳類吃到漁具碎片最危險。

美國海洋保育協會指出，這些吞下塑膠的海洋動物中近一半是國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書所列的瀕危物種。此項研究僅針對大於5毫米的塑膠，若再納入纏繞、化學毒性或微塑膠等因素，實際的塑膠威脅更高。

美國海洋保育協會強調，即便只撿起幾片塑膠垃圾，都是保護海洋生物。然而，從源頭做起，全球減少塑膠產品、改善垃圾處理與回收體系、清理既有塑膠，才能夠長久保護海洋生態。