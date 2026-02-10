多巴胺「致命成癮」…南韓青年受困社群媒體 焦慮喊：每晚都想砸爛手機

南韓許多青年手機成癮，感到強烈的空虛與相對剝奪感。社群媒體APP示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/10）報導，南韓青年受困在社群媒體，許多人觀看短影音後，大腦分泌多巴胺，成癮問題更加嚴重，有人甚至為了獲得按讚數，發布自殘或自殺相關貼文，一名接受成癮治療的學生焦慮表示：「每天晚上都想把手機砸爛。」

據《東亞日報》報導，本月4日，在南韓全羅北道茂朱郡安城面的「國立青少年網路夢想村」，有30名受網路成癮所苦的國高中生，參與為期12天的治療營，每天上午進行諮商輔導，下午則一起運動或玩桌遊。

參加治療營的其中一名學生，是16歲的金俊秀（化名），他表示：「我只要一沒有手機，就會感到焦慮，但如果滑了一整天社群媒體，就會出現『現實的空虛感』，每天晚上都想把手機砸爛。」

今年1月，韓媒調查南韓700名15至24歲的青少年，結果顯示，將近一半（45.8%）的受訪者認為「社群媒體對人有害」，僅有22.4%表示「沒有造成危害」，不過，卻有38.7%的青年坦言，自己每天至少花4小時使用社群媒體。

另一名參加治療營的14歲青年李敏浩（化名），來到營隊前，每天睡前都會滑手機至少2個小時，他說道：「在這裡不滑手機，和朋友們一起運動、面對面玩遊戲，真的很開心，感覺離開營隊後，又會回到以前的狀態，我很擔憂。」

調查顯示，青年認為社群媒體對人有害的原因，依序為：與他人比較導致相對剝奪感（37.1%）、色情或暴力內容（34.3%）、讓人專注力下降的短影音（23.4%）。

漢陽大學醫院精神健康醫學科教授權俊秀（권준수，音譯）分析：「對年輕學生來說，在每天往返學校與補習班的無聊路途中，社群媒體的短影音，能提供強烈的多巴胺刺激」、「影片越短、畫面切換越快，就會分泌更多的多巴胺，讓人心情愉悅。」

報導指出，部分學生為了在社群媒體，獲得網友按讚，做出極端行為，例如經營自殘帳號、發布暗示自殺的內容，博取他人關注，這次調查結果也顯示，高達53%的青年，曾看過自殺或自殘相關貼文，讓網路成癮的孩童，暴露在高風險的內容當中。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

