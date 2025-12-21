多巴鞍經濟學！ 盲盒成美國最佳耶誕禮 CNN記者採訪竟淪陷

泡泡瑪特的「盲盒」，成為美國今年耶誕節禮物的最佳選擇。(圖／達志影像路透社)

美國今年最流行的耶誕禮物是什麼？答案可能是泡泡馬特的盲盒！根據頂級投資銀行「摩根史坦利」的估算，盲盒在全球的商機已經超過新台幣3兆元；而且他們分析認為，盲盒就像賭博，會刺激大腦分泌多巴鞍，所以有上癮的可能。其實在TikTok上，隨處可見開盲盒的影片，就連採訪相關新聞的CNN記者，都忍不住為自己買了盲盒，要當耶誕禮物。

泡泡瑪特的「盲盒」，成為美國今年耶誕節禮物的最佳選擇。(圖／達志影像路透社)

走進紐約街頭，隨處可見民眾興奮地對著鏡頭拆開包裝。這股由Pop Mart(泡泡瑪特)等品牌帶領的盲盒熱潮，在亞洲盛行多時後，今年正式席捲全美。

「是粉紅色的 Labubu 嗎？天啊！」一名正在錄製開箱影片的美國民眾尖叫道。

根據投資銀行摩根史坦利(Morgan Stanley)的最新報告，盲盒在全球已創造超過3.1兆新台幣的驚人商機。CNN商業記者Ramishah Maruf指出，這是一種典型的「多巴胺經濟」。企業利用類似賭博的隨機獎勵機制，觸發大腦的獎勵系統。「這跟滑TikTok影片的成癮道理是一樣的」，Maruf表示。

即使是專業記者也難擋其魅力，Maruf就在採訪過程中說：「多數盲盒售價不到 30 美元，看看這隻穿著熊寶寶睡衣的公仔，這是我見過最可愛的東西」，甚至還買了盲盒給自己當禮物。

然而，對於計畫在假期搭機返鄉的 800 萬名旅客來說，這份「開箱驚喜」可能在機場安檢時提前幻滅。美國運輸安全管理局(TSA)發言人特別提醒，為了飛安考量，所有包裹嚴實的行李內容物都必須經過檢查。「如果安檢人員在掃描托運行李時發現疑慮，他們可能必須拆開這些包裝精美的盲盒，」發言人表示。這意味著許多人的耶誕驚喜，可能會在通過安檢線時被迫提前「開箱」。

今年的流行音樂榜單也迎來了歷史性的一刻。

多年來，瑪麗亞·凱莉的《All I Want for Christmas Is You》一直是耶誕季不可撼動的統治者。但在告示牌2025年的全球200大單曲榜中，這首神曲終於遇到了對手——威猛樂隊（Wham!） 的經典名曲《Last Christmas》正式奪下榜首。

CNN記者Harry Enten對此評論道：「威猛樂隊辦到了！他們成功從耶誕之后手中奪下了后座。」這場榜單大洗牌，也為 2025 年的節慶季畫下了一個充滿驚喜的句點。

