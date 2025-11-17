多年不繳管理費！男索電梯磁卡遭拒 向管委會求償租金損失24萬敗訴

高雄一名屋主向社區管委會索討電梯磁卡，未料遭對方拒絕，理由是他自107年10月起未再繳納管理費。（翻攝自pexels）

高雄一名鍾姓屋主向社區管委會索討電梯磁卡，未料遭對方拒絕，理由是他自107年10月起未再繳納管理費。鍾男因此提出告訴，主張因無法取得磁卡導致房屋無法出租，要求管委會賠償租金損失24萬元，並提供磁卡。

不繳管理費還索要磁卡？法院：權利與義務相對

高雄地院審理後認為，權利與義務是相對的，屋主不能只講權利而忽視自身義務。判決書指出，鍾男作為該房屋之所有權人，雖有向管委會索取電梯磁卡的權利，但前提是已履行管理費繳納義務。鍾男長期未繳費，且磁卡製作需要成本，鍾男未繳納製作費用，因此無權要求管委會提供磁卡，法官駁回其請求。

主張空屋不繳費 卻仍能出租？

此外，鍾男主張房屋為空屋，不需繳管理費，但法官指出，若能出租給他人使用，還能歸類為空屋嗎？因此認定租金損失也無理由成立。高雄地院最終判決鍾男敗訴，全案仍可上訴。

社區管委會方面則表示，依使用者付費原則，磁卡並非無償提供，住戶需遵守規約繳費，管委會有權拒絕未繳費者使用電梯服務。

社區管理費是由全體住戶共同負擔的費用，未按時繳納可能影響自身權益，通常會有口頭或書面通知的機會；根據《公寓大廈管理條例》第22條，如果欠繳管理費超過3個月，管委會有權召開「區分所有權人會議」（區權會），討論是否提起法律訴訟以強制未繳管理費的住戶遷離。

