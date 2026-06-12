多年環保路秉初心 愛相伴堅定前行

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74歲的「吳呂秀琴」，35年前就跟丈夫一起投入做環保，更在自家門前成立感恩環保站，多年來雖然經歷丈夫往生、環保站遷移，但她依然堅持初發心，持續投入做環保，35年的環保經驗，她、現在依然環保車隨車的環保女將。

太空包體積大，得眾人合力搬上環保車，其中一人是74歲的吳呂秀琴，為分擔志工壓力主動跟車。

慈濟志工 李鎮宗：「大部分都我一個人，後來她看到這樣，不捨啦，然後她自動問，看我何時 她可以幫我，很感恩她。」

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她可是做了35年資深環保女將，當年她與丈夫在自家門前就開始做環保。

慈濟志工 吳呂秀琴：「(1991)年8月15日 印象很深，第一次去(花蓮) 聽到要做環保，我回來就開始做，最開始是在那邊，(後來)不太讓我們做，現在這塊地租來做，別人就不太反對。」

吳呂秀琴的丈夫 吳幸：「志工啦，環保志工。」

丈夫吳幸承擔運送回收物重任，家門前成了小有規模的感恩環保站，多年來歷經丈夫往生、地主收回土地，環保站10年前也搬遷到大社路上，儘管人事變遷，她做環保的心依舊不變。

慈濟志工 吳呂秀琴：「這我們歡喜要做的，走到哪都要做。」

跟著搬來的還有許多老搭檔。

慈濟志工 吳呂秀琴：「對啦這是搭檔，來啦老搭檔。」

環保志工 王胡碧秋：「我在高雄做了4年5年才來，我搬來就去探聽，環保站在哪裡，找找找，就找到她家去 (她家) 對。」

慈濟志工 吳呂秀琴：「大家來都做得很歡喜，祝福他們法喜充滿。」

吳呂秀琴堅持初發心，與志工們繼續為大地清淨而努力。

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