多年異膚癢不停 中醫養血潤燥助患者揮別搔癢

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▲施佑霖中醫師透過望聞問切四診合參為患者調理，同時衛教正確的肌膚保濕觀念、避免過度搔抓與刺激。

【記者 王雯玲／高雄 報導】24歲的陳小姐多年來深受皮膚搔癢之苦，膝窩與小腿長期反覆發癢，病灶處不但發紅且佈滿一顆顆癢疹，甚至伴隨乾裂脫屑，越抓越癢、越癢越抓。搔抓導致的傷口與滲出的組織液，都讓陳小姐因此不敢穿短褲、短裙。擦了類固醇藥膏後雖能暫時緩解，但一停藥卻又反覆發作，為此陳小姐飽受折磨，為了能徹底減少對藥膏的依賴，於是轉而尋求中醫協助。

經由高雄秀傳紀念醫院施佑霖中醫師詳細詢問病史與生活作息，並透過望聞問切四診合參後，認為陳小姐因病程已久，屬陰血耗傷，肌膚失於濡養而見乾裂脫屑、搔癢難耐，整體證型為本虛標實的「血虛風燥，卻兼濕熱蘊膚」之象。治療上以養血潤燥、祛風止癢為本，清熱利濕為標，透過科學中藥內服調理，同時衛教正確的肌膚保濕觀念、避免過度搔抓與刺激。令人振奮的是，服藥僅僅一週，陳小姐便自覺搔癢感明顯減半；持續調理一個月後幾乎不再搔癢、夜裡也能安穩入睡；調理至三個月，病灶範圍逐漸縮小，原本的皮膚紅疹與色素沉澱同樣退去大半，不僅生活品質大為改善，夏天時也不再怯於穿著短褲了。

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施佑霖中醫師指出，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的慢性發炎性皮膚病，常與異位體質及環境因子相關。台灣盛行率約在4% ~ 7%之間，且有逐年上升的趨勢，全台估計有超過兩百萬名患者。許多人以為它只是兒童疾病，事實上約有四分之一的患者是在成年後才發病；成人型異膚多表現在四肢屈側，如膝窩與肘窩等部位的慢性病灶，並伴隨皮膚乾燥、發紅、苔癬化，長期的劇癢與搔抓常嚴重影響睡眠與生活品質。這類疾病在中醫古稱「四彎風」，正因好發於兩肘、兩膝彎曲處而得名，病機多與先天稟賦不足、脾虛濕蘊有關，日久則血虛風燥、肌膚失養，因此治療上講究辨證論治、標本兼顧。根據台灣全民健康保險資料庫的分析，異位性皮膚炎患者使用中醫的比例約三成，且有逐年增加趨勢；亦有研究觀察到，異膚患者在中醫調理介入後，類固醇的使用量明顯下降，顯示中西醫整合有助於減少對類固醇的依賴。施醫師也提醒，即使在症狀緩解期，透過中醫調理體質，也有助於減少復發、穩定膚況。

除了內服中藥之外，施醫師強調，日常的肌膚照護與生活調養同樣是控制異膚的關鍵：

保濕為本：每日勤擦無香精的乳液或乳霜，洗澡後三分鐘內趁皮膚微濕時補擦；水溫不宜過熱、泡澡時間不宜過長，以免帶走皮脂、加重乾癢。

減少搔抓與刺激：指甲剪短、避免抓撓，選擇棉質透氣衣物、避開羊毛等粗糙材質，流汗後盡快擦乾或更衣。

留意環境與誘因：維持室內適當濕度、減少塵蟎與灰塵，天冷乾燥時更要加強保濕；觀察並避開個人容易誘發的食物或過敏原。

顧好睡眠與情緒：作息規律、睡眠充足，適度紓壓，因為搔癢與壓力往往會互相加重，形成惡性循環。

用藥安全、正規就醫：切勿自行驟停西藥或購買成分不明的偏方藥膏，且內服中藥務必由合格中醫師依體質開立；急性發作時仍應就醫，並與皮膚科共同照護。

異位性皮膚炎雖然纏人，但只要接受個人化的調理並搭配確實的肌膚保養，多數患者都能逐步擺脫反覆的搔癢，重新找回安穩的睡眠與自在的生活。（圖／記者王雯玲翻攝）