多年緋聞分合都不認 有情星CP修成正果還有他們

舒淇、馮德倫從1997年合作電影認識、長年以好友相稱，結果2016年在布拉格低調閃婚。（翻攝自舒淇IG）

王心凌與吳克群的曖昧傳聞已經糾纏了19年，如今被拍到深夜一起回到王家，可見各自繞了一圈又走在一起；其實藝界很多對也是多年緋聞定情，期間認也不認但後來結為夫妻，而且以下的例子至今都還在婚姻關係之中。

霍建華、林心如2006年因拍片相識，2009年傳交往且在上海築愛巢，但傳言未獲證實，兩人也多次對外否認或避談。直到2016年直接宣布戀情並結婚。

霍建華、林心如2006年因戲結識、多年否認緋聞，直到2016年直接官宣戀情並步入婚姻。（翻攝自林心如臉書）

舒淇、馮德倫1997年合拍《美少年之戀》相識，多年以好友相稱，舒淇曾笑說看不上馮德倫。雖被拍同遊傳情仍否認。兩人2016年在布拉格閃婚。

廣告 廣告

辰亦儒、曾之喬於2009年拍電視劇結緣，緋聞傳近10年都未承認，卻在2020年小年夜宣布結婚。之前雙方經歷了分手、復合，最終修成正果。

辰亦儒、曾之喬2009年結緣、緋聞傳近十年，於2020年的小年夜突然宣布結婚。（翻攝自曾之喬IG）

更多鏡週刊報導

王心凌香閨約會／才發完吳克群「好人卡」 直擊王心凌聚餐後同車回香閨

王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了

王心凌香閨約會2／稱「姐妹」和吳克群黏進黏出 王心凌遭抓包親密互動早越線