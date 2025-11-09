多年蟬聯必比登名店！70年小吃「突然收了」 老饕到訪撲空

生活中心／倪譽瑋報導

位在華西街、多年獲得必比登推介的「昶鴻麵點」默默收攤，Google Maps上也顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自Google街景）

在台北市萬華區的「昶鴻麵點」營業至今已有約70年的歷史，以獨特麵食獲評論家青睞，自2020年起連續5年獲得米其林必比登推介，人氣頗高。不過，麵店在近期默默歇業了，部分老饕回報，到訪時不見店家營業；而Google Maps則顯示「永久歇業」，附近攤商指出，老闆夫妻年紀大了因此決定退休。

萬華70年老店昶鴻麵點 連續5年獲米其林必比登推介

昶鴻麵點民國43年開業，是萬華在地老字號麵店，它位於華西街夜市內，有販賣各式黑白切，還有黃金蛋、豬里肌肉切片搭配而成的「招牌麵」。在眾多料理中，昶鴻麵點以古早味「菊花肉麵」聞名，採用豬頰靠近嘴邊肉的部位，該肉的膠質紋理看起來像菊花而得名「菊花肉麵」。

昶鴻麵點有生腸、豬尾巴等其他店不一定吃得到的黑白切，口感獨特的肉、與豬大骨熬製鮮美湯頭組成的菊花肉麵等，是許多老饕心目中的經典好味道。店家更自2020年起連續5年獲得《台灣米其林指南》必比登推介，可謂抓住在地民眾與美食評論家的胃口。

老闆因年紀退休 Google顯示「永久歇業」老主顧撲空

不料，昶鴻麵點在日前突然歇業了！不少老主顧回報，自己趕往麵店卻撲空；除了社群上討論，Google Maps上也顯示「永久歇業」的狀態。根據《聯合新聞網》報導，附近店家透露，老闆夫妻因為年紀大了所以決定退休。

查看昶鴻麵點的Google評論，許多饕客給出高評價，「好吃的是他的肉，麵條煮得不錯」、「以口味、價位來說超便宜！」也有人透露，幾個月前店家的營業似乎就有些不確定性，「看地圖顯示它關門了，不過旅行的時候還好它還在營業」、「去了幾次撲空，終於如願以償」。

