多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動

新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。

案發後，嫌犯妻子難以接受事實，在現場坐地痛哭。這名身穿深色上衣、留著短髮的女子，即使被送醫後情緒仍無法平復。鄰居們對這起事件感到不可思議，因為在他們眼中，嫌犯平時表現良好，經常照顧年邁的母親。一位目擊民眾表示：「他們常常來陪媽媽，媽媽90幾歲不能出去了，他媳婦可能來煮給她吃，因為住旁邊而已，都會來照顧他媽媽啊。不知道是為了財產是不是，不然這個兒子還好，而且也滿熱絡的，我覺得很奇怪。」

警方調查發現，這起悲劇源於一筆價值千萬元的信託爭議。嫌犯母親將這筆款項設立為信託，但受益人名單中只有姊妹兩人，完全沒有包含嫌犯。這讓平日照顧母親的嫌犯感到極度不滿，憤而返家取菜刀後重回現場與姊妹理論，最終導致悲劇發生。目擊民眾也透露：「90幾歲媽媽還有一個女兒沒嫁人住在這，大女兒在美國，不知道最近回來了。」關於大姊是否專程從國外返台分家產，目前尚無法確認。然而，對嫌犯來說，多年來辛勤照顧母親，卻在信託安排中被排除在外，讓他感到極度不平。儘管嫌犯事後承認自己太過衝動，對行為表示後悔，但這起家庭悲劇已造成無法挽回的傷害，破碎的家庭關係難以修復。

