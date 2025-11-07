多年顧母「千萬財產信託」受益人卻獨漏他！感覺遭姊妹背叛失控痛下殺手

〔記者徐聖倫／新北報導〕60歲陳姓男子因為親姊姊、妹妹帶九旬老母將其1000萬元存款拿去信託，卻沒有告知他，昨日在母親住處持主廚刀將姊姊殺死，妹妹、陳妻為勸架也受傷。警方今做完筆錄，上午10時將陳男以殺人罪嫌移送法辦。

據悉，陳姊遠嫁美國多時，陳父去世後三姊弟的關係趨於平淡。陳男早年經營電子工廠，同時陳家是新北市三重區三和路一段的地主，所有地改建社區大樓後，陳家就住在23樓對門2户中。

陳父去世後，九旬老母由陳男夫妻與妹妹一起照看，陳男頗為盡責，在鄰居們眼中是個孝子。上月陳姊從美國返台，陳男本不以為意，沒想到陳母無意間透露，姊姊、妹妹日前帶她去將1000萬元存款信託，陳男卻被蒙在鼓裡，昨下午他帶著妻子在母親住處與姊妹理論。

廣告 廣告

這段討論從一開始雙方就沒好氣，爭執不到10分鐘，雙方面紅耳斥，陳男返回對門家中抄了把主廚刀，回到母親住處當場將姊姊一刀刺進胸口殺死，接著攻擊妹妹導致其腿部大片刀傷，陳妻趕緊攔阻，也被劃傷雙手，妹妹趁隙逃到1樓報警，警方據報趕抵將陳男制伏。

陳男向警方供稱，自己被信任的親姊妹背叛，導致他情緒大為失控，現在非常後悔。警詢後，以殺人、傷害等罪嫌，將陳男移送法辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

千萬存款信託受益人沒有他! 新北三重男憤而砍死姊姊、妹妹大腿也中刀

疑為爭家產手足反目 新北三重弟狠砍姊妹釀1死1傷

恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷

檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官

