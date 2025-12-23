多引擎轉型正式啟航！耀勝攜手強生 醫材醫藥成中長期關鍵動能

【記者呂承哲／台北報導】耀勝電子（3207）近年積極推動多元產業布局，隨著 AI、半導體與醫療產業需求同步升溫，集團已正式邁入多引擎並進的成長階段。董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業穩健成長外，醫材與醫藥事業體布局已逐步開花結果，攜手強生化學製藥形成策略聯盟，成為集團中長期營運的重要成長引擎。

耀勝指出，2025 年前 10 月合併營收達新台幣 15.28 億元、年增 21.65%，已超越 2024 年全年營收 15.24 億元，顯示多元產品線與新事業布局已開始反映在營收結構上。從五大事業別來看，變壓器占比 58.5%、電子代工 17.6%、醫材／醫藥 20.9%、焊接材料 2.6%、半導體測試耗材 0.4%。其中，變壓器仍是營運規模擴大的基礎，而電子代工與醫材／醫藥則成為近年業績成長的主要推手，兩大事業前 10 月營收皆已超越去年全年水準。

在核心變壓器事業方面，耀勝持續優化接單結構，受惠 AI 伺服器、高瓦數電源與能源電子需求成長，產品已明顯轉向 3.2kW 至 6kW 以上的高階磁性元件。公司透過中國、越南產能整合並導入自動化製程，打造越南廠成為 AI 電源產品的主要量產基地，單一產品線效率提升 50% 至 60%；中國生產基地則聚焦重工序與高難度製程，有效支撐長期接單與產能配置效率。

電子代工事業方面，耀勝加速朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與 AI 應用相關 PCBA 模組，目前已成為美國新創無人機客戶的主要電路板供應商，不僅通過全機電路板認證並穩定量產，也同步切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，逐步由單一代工走向系統級整合。隨著新世代機型自 2026 年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為推動營收成長與產品組合升級的重要動能。

在醫材與醫藥事業布局上，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生多年深耕學名藥市場的研發、法規與通路實力，正式建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入上具高度互補性，可有效縮短上市時程並放大規模效益。

其中，安全針筒被視為耀勝醫材事業的關鍵突破口，公司已取得三年超過 3 億支在台銷售訂單，可望為 2026 年營運注入新一波成長動能。該產品以台灣在地製造為核心，確保品質與供應穩定度，並具備降低醫療廢棄物處理成本的安全設計，已取得 TFDA 醫療器材許可證，並完成台灣、日本與美國多國專利布局，美國 FDA 510(k) 目前已進入補件階段，預計明年第一季前完成取證，正式切入美國醫療耗材市場。

耀勝指出，與強生的合作不僅止於單一產品，而是著眼完整醫療產品線的長期布局。強生目前持有 183 張藥品許可證，產品涵蓋抗菌消炎、慢性病、心血管、內分泌與中樞神經等多元治療領域，並建立超過 4,000 家通路網絡。在健保藥價壓力與市場競爭加劇下，強生仍維持穩健獲利與現金流，2025 年前三季稅後淨利達 5,644 萬元，前 11 月營收 5.19 億元，展現學名藥產業中少數兼具規模與防禦力的平台優勢。

展望 2026 年，耀勝集團將持續聚焦 AI、半導體與醫療三大高成長市場，透過五大事業體同步推進，打造長期結構性成長動能。其中，醫材與醫藥事業將成為耀勝由電子製造走向高附加價值醫療領域的重要里程碑，隨著安全針筒完成 FDA 認證，以及多項學名藥與高技術門檻劑型進入上市與商轉階段，雙方可望在製造整合、法規申請與通路拓展上發揮協同效益，為集團中長期營運注入穩健且具成長性的動能。

