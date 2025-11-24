多引擎階段 台新投信規模拚兆

台新新光金控正式啟動子公司整併，旗下台新投信與新光投信24日正式「合體」，成為首家完成合併的子公司。台新新光金控董事長吳東亮表示，台新新光金控已進入多引擎發展階段，合併後的台新投信不只是變大，還會變得更強壯，將力拚資產規模兆元目標。

台新投信在合併新光投信後，資產規模達新台幣5300億元，躍升國內第九大投信。吳東亮表示，由投信子公司打頭陣完成整併，不只代表台新投信對市場投資的反應很快，完成合併任務的速度也很快，不只規模要拚兆，還要引領台灣走向亞太、站上國際舞台。

廣告 廣告

根據台新新光規畫，投信完整合併後，將由新光人壽與台新人壽接棒，目前規畫2026年1月1日完成整併，接下來才是證券及銀行。

台新投信也在同日召開董事會，推選台新新光金控財務長賴昭吟兼任董事長。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，再加上集團資源挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷表示，兩家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

截至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新台幣1600億元，連續七年穩居業界龍頭，台新投信總經理葉柱均指出，身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並創造更好的投資收益。