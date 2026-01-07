多張乙級證照展現實務力 虎科大3生獲教育部技職之光

虎科大機電輔系鄒瀚庭（右）與自動化系許壬瀧（左）榮獲「技職之光」技職傑出獎，副校長陳大正（中）讚許其專業證照實力表現。（記者劉春生攝）

▲虎科大機電輔系鄒瀚庭（右）與自動化系許壬瀧（左）榮獲「技職之光」技職傑出獎，副校長陳大正（中）讚許其專業證照實力表現。（記者劉春生攝）

教育部十二月十九日舉辦第二十一屆「技職之光」頒獎典禮，表彰技職教育體系在專業技能與實務表現上的卓越成果。國立虎尾科技大學今年共有三名學生榮獲「技職傑出獎」，在專業證照領域表現亮眼，充分展現技職教育深厚的學用整合能量。

教育部指出，「技職之光」評選分為「競賽卓越獎」與「技職傑出獎」兩大類，旨在鼓勵學生於專業技能、創新研發與實務成果等面向展現技職教育特色，呼應教育部推動技職再造與產學接軌等政策方向。

廣告 廣告

「技職傑出獎」聚焦學生在發明創新、專業證照及其他具代表性成果，強調與所學專業及產業需求的高度連結。此屆虎科大獲獎學生包括機械與電腦輔助工程學系曾昱龍、鄒瀚庭，以及自動化工程學系許壬瀧，三人皆於在學期間積極精進專業技能，考取多張乙級專業證照，展現精密製造與智慧機械領域的實務能力。

虎科大校長張信良表示，技職教育的核心在於讓學生能在學習過程中，透過技術落地、實作訓練與證照考試，適時檢驗自身學習成果，並據以設定新的學習目標，持續進行自我挑戰與能力精進；這正是面對新科技浪潮下，技職創新人才所必須具備的關鍵特質。

張校長進一步指出，虎科大長期配合教育部技職政策方向，以實作導向課程、證照培訓制度及產業合作為主軸，建構從學習、驗證到就業的完整培育體系，協助學生在畢業前即具備產業可即時採信的專業能力，落實技職教育支撐國家產業發展的核心使命。