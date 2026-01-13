多強投辭WBC！台灣隊調度面臨考驗？ 球評這樣看

WBC世界棒球經典賽將在3月開打，旅美強投鄧愷威以及台鋼雄鷹投手黃子鵬都婉拒參賽。專家指出，對於欠缺投手戰力的台灣隊而言，恐怕是一大考驗。尤其這回預測名單中的旅美投手，包含陳柏毓、沙子宸、莊陳仲敖等人，可能要到2月28日前往宮崎移訓，才有機會與國家隊會合，距離首戰澳洲僅剩不到五天。

「老虎」、鄧愷威掛免戰牌 紅雀「台灣火球男」也不打

中職台鋼雄鷹球員、綽號「老虎」的黃子鵬，先前在12強賽事中表現亮眼，不過如今卻傳出將辭退本屆經典賽的徵召。黃子鵬表示，「現在必須要調整好自己，然後讓自己能夠盡快融入。」

另外，效力於大聯盟舊金山巨人的鄧愷威，原本被看好替台灣隊補強戰力，卻也透過經紀公司發表聲明，婉拒參賽。

而被封為「台灣最速火球男」的林振瑋，曾投出最快約161公里的火球，目前效力於美國職棒紅雀體系，也因球團考量健康與長期發展，最終「不予放行」。

林振瑋團隊基於健康與發展考量不予放行。圖／WBSC提供、台視新聞製圖

強投缺陣！防線大考驗 想進8強「先發壓制力」關鍵

專家點出，對於欠缺投手戰力的台灣隊而言，恐怕是一大考驗。球評潘忠韋也表示，「戰力上會有一定的影響，投手的數量很多，目的就是希望在集訓過程中若有一些狀況，大名單中的投手夠多，希望能夠一個一個補上。」

攤開過去5屆經典賽成績，台灣隊僅在2013年打進8強，關鍵就在投手表現，歷屆團隊防禦率偏高，先發投手防禦率甚至突破7，再加上這次預測名單中的11位旅外投手，包括美職系統的林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖等5人。

歷年5屆經典賽台灣僅2013年打進8強，關鍵在投手表現。圖／翻攝自IG＠teng_kai_wei

磨合來得及？「旅美幫」恐228才會合 球評：免擔心

若依照大聯盟規定，可能要到2月28日宮崎移地訓練時，才能與台灣隊會合，距離3月5日首戰澳洲僅剩不到5天。球評許維智則表示，「都已經打國際賽這麼多年了，而且隊友都很熟悉，只要在比賽之前回到國家隊就好，所以對國家隊的熟稔度不是問題。」

「旅美幫」恐228才會合，距離3月5日首戰澳洲僅剩不到5天。圖／台視新聞製圖

雖然隊員磨合時間不是最大關鍵，但多位投手大咖相繼退出，如何補上台灣隊投手戰力的空缺，恐怕已成為教練團目前最重要的課題。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

