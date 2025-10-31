「多彩積木」築產業交流彩橋 兩岸文博會廈門館驚豔亮相

▲10月30日，第16屆海兩岸文博會廈門館驚豔亮相。

【記者 徐迪／福建廈門 報導】10月30日，第十六屆海峽兩岸文化產業博覽交易會盛大啟幕，廈門館以「面朝大海，四季花開」為核心主題，憑藉「多彩積木」創新設計語言與多元業態佈局，成為展會焦點。展館融合AI數字科技與多媒體影像互動技術，彙聚文旅融合、演藝音樂、電影電視、遊戲動漫四大領域30餘家龍頭企業，全方位呈現廈門文化產業的豐碩成果與獨特魅力。

廈門館的整體造型從「年輕、潮流、時尚」的城市文化特質出發，以「多彩積木」為核心設計語言，打破傳統展館的刻板形態。一塊塊承載廈門文化符號的「積木」拼接成館，既象徵廈門文化產業各領域的協同發展，又寓意不同創意的碰撞融合，讓整座展館成為可觸摸、可感知的「文化載體」。

▲四大展區全方面講述廈門文化產業發展故事。

廈門館以四大展區為核心，以文旅、音樂、藝術、影視、遊戲動漫等系統展現廈門文化產業的多元佈局與強勁實力，各展區特色鮮明、亮點紛呈。

除此之外，廈門館還精心設計五大互動項目，融合AI換臉、雷達捕捉、盲盒抽取等技術與趣味形式，打造「可傳播、可記憶」的觀展體驗，讓觀眾從「看展人」變身「參展人」。

▲廈門館同時設立媒體直播間。

除展示與互動外，廈門館還從「早茶晚咖」、免費贈冰淇淋等細節處彰顯人文關懷，讓觀展體驗更具「煙火氣」。值得一提的是，廈門館還同時設立媒體直播間，通過即時直播向外界傳遞展館動態，擴大展會影響力，讓更多人「雲遊」廈門館。

近年來，兩岸合作開展文創實踐，聯合打造音樂創作基地，臺灣文創青年在廈創業成果等，也在廈門館精彩呈現。廈門市文旅局臺港澳事務處處長彭軍介紹，本屆海峽兩岸文博會廈門館本身就是兩岸文化創意產業協作的結晶，因為在場館設計中有多位臺灣青年設計師參與方案創意討論和具體板塊設計，整個展館更顯年輕態和時尚感。（照片記者徐迪攝）