多急？女「無視直行車」硬左轉 釀「5車連撞」 6人傷
高雄鳳山區一場嚴重交通事故導致6人受傷，事發於14日下午2點多，地點在澄清路與中山西路口。一名25歲蔡姓女子駕駛白色自小客車，在等待左轉時無視排隊車流及對向來車，強行左轉造成連環撞擊。這起事故涉及5輛車，包括直行的黑色休旅車及4名在待轉區等候的機車騎士。事故現場一片混亂，多人受傷送醫，警方正在調查肇事原因。
事故發生時，路口車流量大，多輛車正在等待左轉。白色轎車駕駛未等前車起步，也未注意對向道路狀況，便直接催油門左轉。此時從對向駛來的黑色休旅車來不及煞車，直接撞上白色轎車。撞擊力道相當大，白色轎車被推向待轉區，導致多名機車騎士如保齡球般一一倒地。一名受波及的騎士表示，當白色車輛倒地時自己就摔下來，所幸可能沒有傷到尾椎。目擊民眾描述，當時有4至5台摩托車在待轉區等候，結果全部被撞倒。
在待轉區停等紅燈的騎士無辜遭殃，一名女騎士腳部受傷，現場人員為她進行初步包紮。白色自小客車身嚴重毀損，黑色休旅車的車殼碎裂掉落，車牌脫落，引擎蓋凹陷變形，車內四顆安全氣囊全部爆開，駕駛也受傷。黑車駕駛表示，白色轎車突然左轉過來，自己來不及煞車就撞上去，當時對方已經撞到四台車。
一名駕駛多元計程車的男子膝蓋因事故腫脹。他的車內行車紀錄器記錄下事故發生的瞬間：當多元計程車行駛到路口時，白色轎車突然竄出，完全沒有時間反應就發生了碰撞。忠孝所所長陳泓達指出，初步肇事原因研判為蔡女轉彎車未禮讓直行車，而洪男行經路口未減速。
所幸受波及的騎士都沒有大礙，但多元計程車司機可能有好幾天無法營業，還需要先支付維修費用。警方仍在釐清肇事女子為何如此急迫，非得違規左轉造成這起事故。
