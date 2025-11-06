《多情城市》童星思思長大了！18歲超美模樣曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕童星陳亮彤2019年在民視八點檔《多情城市》挑戰一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」，演出蘇晏霈的小時候，自然純真的演技深受觀眾喜愛。如今的她已經18歲，今出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，女大十八變的模樣讓人驚艷，目前讀高三的她未來想走戲劇、服裝設計或是多媒體應用等科系，是否還想繼續演戲？她堅定表示：「從七歲就開始拍戲，覺得未來就要走這條路，這條路可以讓我體驗到很多人的不同人生。」

公視人生劇展 《可以不要再想念我了》記者會；廖苡喬(右)、陳亮彤。(記者陳奕全攝)

廖苡喬5年前演過她媽媽，這回合作變成阿姨角色，「看小孩長大的感覺！」問陳亮彤目前有沒有禁愛令？她搖搖頭笑稱「沒有，媽媽跟我一直說要保持自己初心」，廖苡喬在旁也勉勵她「好好做人、善良就好」。

公視人生劇展 《可以不要再想念我了》記者會；黃姵嘉。(記者陳奕全攝)

被問到戀愛相關話題，像是有沒有人追，黃姵嘉身為前輩，跳出來教她說「有些問題不用回答沒關係」，只是這話題回歸到黃姵嘉身上時，她稱目前依舊單身，「要有人追還不簡單，要看合不合適比較重要」，說自己現在最重視各方面的穩定度，包括經濟、現實條件等，也不排斥再和圈內人交往，認為「緣分很重要」，用言教為陳亮彤示範。

而廖苡喬去年說「有認識新的人」，今再問此事，她回「過了、再見了」，看來此緣已不復存。

