《多情城市》童星長大變啦啦隊！暴風抽高露長腿 超美IG曝光

童星出身的演員陳亮彤（亮亮）順利入選洋基女孩啦啦隊，成為隊內年紀最小的一員。（圖／IG@2007sofiachen）

曾在鄉土劇《多情城市》一人分飾雙胞胎的童星陳亮彤，讓許多觀眾印象深刻。不過，當年的小女孩已經長大了，現年18歲的她，終於踏上表演舞台，成為一名職籃啦啦隊，有望和隊長睦那京率領的韓援四皇同台，讓眾人又驚又喜。

日前，PLG職籃啦啦隊洋基女孩公布練習生名單，其中亮亮立刻被眼尖的觀眾朋友們發現，就是6年前在《多情城市》演技優異的童星陳亮彤。而她本人也開心發文證實喜訊，「18歲了！聖誕老公公不會給我禮物，但可以加入洋基女孩就是我今年最好的聖誕禮物了」希望大家27日、28日來到球場看她初亮相。

雖然還是啦啦隊的練習生，不過這對熱愛表演的亮亮可是一大夢想，除了拍戲，亮亮也多次在社群平台拍攝熱舞片段，對比以前還是小女孩的稚嫩模樣，現在的她充滿自信，身材變得越來越好，還有一雙大長腿，讓一路看著她的粉絲感到欣慰。

值得一提的是，年僅18歲的亮亮是「洋基女孩」之中年紀最小的一位，有望和韓國赫赫有名的隊長級啦啦隊睦那京、李素敏、崔洪邏、朴淡備同台表演。不過，亮亮仍未放棄演員之路，日前出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》時堅定表示，演員的身分可以讓她體驗到很多人不同的人生。

