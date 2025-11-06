《多情城市》童星「思思」18歲轉大人！陳亮彤甜美現身驚艷眾人

童星陳亮彤18歲了。（圖／楊澍攝）

《多情城市》中一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」的小童星陳亮彤，已經18歲了！陳亮彤今（6日）出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，女大十八變的模樣讓人驚艷，廖苡喬5年前演過她媽媽，這回合作變成阿姨角色，廖苡喬笑說：「友看小孩長大的感覺！」

陳亮彤目前讀高三，準備要考大學，她考慮讀戲劇、服裝設計或是多媒體應用等科系，也堅定表示想繼續演戲：「從七歲就開始拍戲，覺得未來就要走這條路，這條路可以讓我體驗到很多人的不同人生。」

問陳亮彤目前有沒有禁愛令？她搖搖頭笑稱「沒有，媽媽跟我一直說要保持自己初心」，廖苡喬在旁也勉勵她「好好做人、善良就好」。被問到戀愛相關話題，像是有沒有人追，黃姵嘉身為前輩，跳出來教她說「有些問題不用回答沒關係」，只是這話題回歸到黃姵嘉身上時，她稱目前依舊單身，「要有人追還不簡單，要看合不合適比較重要」，親身為陳亮彤示範。

