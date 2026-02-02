多想紅？喊挑戰摸日空姐手手 旅遊版主挨轟改口：改文案賺流量

日本旅遊粉專因一則影片遭炎上。（翻攝玩走日本臉書粉專）

經營「玩走日本」臉書粉專的男網紅，近日發出一部影片，只見空服員正在協助拉桌板，而坐在位置上的男網紅則兩度伸手，並以「挑戰摸到日本空姐的手手」為題，文章被轉發到Threads引發網友砲轟噁心當有趣，男網紅發現事情鬧大後，兩度修改文案，並稱「改個文案就有流量，實在太舒服」，並限制原貼文留言。

這名旅遊網紅昨（1日）在超過3.1萬人追蹤的臉書粉專「玩走日本」貼出影片，並稱「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖...防禦+1000，比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難...」，影片中只見網紅和空姐手部一來一回閃躲。

文案、影片被網影轉發到Threads後，引來大量撻伐，「性騷擾就性騷擾，挑戰的是法律不是空姐」、「大家來寫信告訴全日空」、「不得不說超多噁男把無聊笑話當有趣」、「在哪一間公司高就的可以去檢舉嗎」。

男網紅眼見事態擴大，兩度修改貼文，聲稱「要幫忙（空姐）開桌板，但被夾到手有陰影...結果就出現這個影片，改個文案就有流量，實在太舒服了」，同時開始搬出去年9月到星巴克外帶影片，自嘲「根本半年前對星巴克就有摸手動機！太惡（噁）心了吧......」似乎相當不以為意，流量至上。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





