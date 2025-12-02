多愛告狀？！又致函聯合國 中國外交部扯：反對日本為軍國主義招魂

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸，不僅動作頻頻，還跟聯合國告狀。中國外交部今（2）日又稱，針對日本24日致函聯合國秘書長古特雷斯，中方已經再次致函重申立場，堅決反對日方為軍國主義招魂，還要日本不要一再背信棄義。

高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。讓中國氣炸，動作頻頻，中國駐聯合國代表傅聰11月18日在聯合國大會上怒喊，高市早苗言論極為危險，這是對國際正義的挑釁，如此惡劣表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？

廣告 廣告

日方則做出反制，日本駐聯合國代表山崎和之11月24日致函古特雷斯反駁中方說法，強調日本政府的基本國防政策是完全防禦性的被動防禦戰略，「中國聲稱日本在沒有發生武力衝突的情況下就會行使自衛權，此說法是錯誤的」。

不過，中國還是繼續告狀，中國外交部發言人林劍今天在記者會稱，中國駐聯合國代表團已再次致函聯合國秘書長，重申中方嚴正立場。他嗆，中方堅決反對日方倒行逆施挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。

更多三立新聞網報導

中日緊張恐持續一年！林佳龍接受美媒專訪：籲台用「柔性方式」挺日

中國為何不認《舊金山和約》？王定宇拆穿「邏輯壞死」關鍵

中國不認《舊金山和約》 胡采蘋酸爆：一覺醒來回到了後馬關條約時代

從「台灣有事」到「否定舊金山和約」：中日衝突升級背後的權力心理

