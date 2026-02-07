多感官實作學習 國教署支持身障生科學冬令營

老師帶領學生用紙張設計橋梁，實驗比較不同結構的承重效果 (教育部提供)

學生動手製作立體模型提升理解數學多面體結構 (教育部提供)

學生合作製作八星體模型的過程中彼此協助完成作品 (教育部提供)

老師引導學生透過觸摸蔬果實物來認識植物果實的構造 (教育部提供)

為提升身心障礙學生的科學學習機會與實作體驗，教育部國教署補助財團法人遠哲科學教育基金會主辦「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，於1月底在國立彰化師大附工舉辦為期五天的科學實作課程，邀集來自全國各地的視障與聽障學生齊聚一堂，透過動手實作與多感官學習，培養科學素養、建立學習自信，落實融合教育精神。

遠哲科學教育基金會自2009年起推動視障生與聽障生「動手做學科學」班隊計畫，至今已深耕十七年。除固定辦理寒暑假大型營隊外，學期間也依需求規劃不定期科學活動，致力打造友善、可近用且重體驗的科學學習環境。課程規劃以小班制、高互動與多感官設計為原則，並配置充足支持人力，確保學習品質。

基金會指出，科學學習高度仰賴實作與感官經驗，對視障與聽障學生而言，「動手做」更是理解抽象概念的重要關鍵。然而，此類教學需投入更多時間、人力與專業支持，推動上相當不易，因此長期透過系統化課程設計與師資培訓，持續為身障生拓展科學學習的可能性。

本次冬令營依學員年段與需求分班進行。視障學員涵蓋小學一年級至高中三年級，分為四班，最多可容納約60人；聽障學員則以小學階段為主，分為三班，約50人參與。營隊也適度融入一般生共同學習，透過融合式教學與多感官活動設計，讓不同需求的學生在同一學習情境中互動成長。

課程由國立彰師大理學院、遠哲基金會資深教師及多所大學專家學者組成跨領域教學團隊，涵蓋多項自然科學主題。學員在五天課程中接觸超過15位教師，體驗多元教學風格，培養學習適應力與韌性。

為確保實作課程順利進行，營隊採隊輔制度，每班約15名學員，分組操作，並由彰師大特教系及理工相關學院學生擔任隊輔，部分學員依個別需求提供「一生一隊輔」協助，成為融合科學教育與特殊教育的重要實務典範。

國教署表示，透過多感官轉化與實作導向的科學學習設計，有助提升身心障礙學生的基礎科學教育品質，讓孩子在探索中建立自信與成就感，未來也將持續支持相關計畫，推動融合教育向下扎根。