「多感官沉浸式身障公益音樂會」首創登場 「全球第一位GIP視障調香師」劉禎祥助陣

生活中心／台北報導

為了讓身心障礙者在藝術與職涯道路上走得更遠，2026年1月10日至18日，台灣公益聯盟將在台北市龍山寺捷運站B2（龍山藝術宮）舉辦「多感官藝術課程成果展」，讓大眾以更溫柔、更靠近的方式理解身心障礙者的世界。此外，台灣公益聯盟日前（14日）集結音樂、舞蹈、視覺藝術與香氛創作，在中油國光會議廳舉行《築夢之聲》音樂會，打造台灣第一個由身心障礙者共同完成的沉浸式藝術表演，全球首位取得法國格拉斯GIP調香師證照的視障調香師劉禎祥也登台助陣，分享以嗅覺感知世界的生命故事！

全球首位取得法國格拉斯GIP調香師證照的視障調香師劉禎祥，與視障調香師石旆慈、李欣怡一同站上舞台，分享以嗅覺感知世界的生命故事，讓觀眾看見「看不見」卻更加深刻的藝術力量。（圖/台灣公益聯盟）

《築夢之聲》以「聽、看、聞」三種感官交織，呈現身心障礙者真實且強大的藝術能量，詮釋個人價值與自立尊嚴的核心理念。全球首位取得法國格拉斯 GIP（Grasse Institute of Perfumery，國際調香師最高殿堂）調香師證照的視障調香師劉禎祥，特別創作以「感恩、勇氣、柔光」為主軸的同名香氛「築夢之聲」舉行義賣，展現視障者透過嗅覺長項，創造出有別於傳統按摩師的多元新職涯。

除了香氛饗宴，《築夢之聲》也邀請多位強棒藝術家接力演出，他們透過歌聲、樂器與舞動，將生命的力量轉化為舞台藝術，同時呈現台灣公益聯盟「身心障礙者藝文展演平台支持計畫」的豐富成果；參演者包括恆光樂團、日昕樂藝、林靖嵐聽障舞蹈團、Joy91兒少口琴樂團，以及朱禹豪和許哲誠等藝術家與鋼琴家，其中，許哲誠被譽為「貝多芬再世」」，他曾獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎，去年則摘下「身心障礙楷模金鷹獎」。

日昕樂藝（上圖）由五位視障專業樂手組成，他們以精湛演奏跨越視覺限制，用音樂描繪世界的輪廓；joy91兒少口琴樂團（下圖）的指導老師為國際口琴世界冠軍李讓與曹修銘老師，孩子們用音符找回彼此的連結。（圖/台灣公益聯盟）

《築夢之聲》的展覽區則展出視障藝術家王靖勳（兔兔老師）帶領的「多感官藝術美學課程」成果。該課程結合音樂節奏、香氣辨識、觸覺素材、植物氣味與身體律動，讓不同障礙程度的視障者重新建立「感官語彙」，協助他們重新掌握「如何與世界互動」的能力，並在「繪畫、雕塑、拓印與拼貼」中建立自信與創作能力。 兔兔老師在26歲時，因罕病逐漸失明，以音樂、植物、氣味與觸感開拓新的藝術道路，如今成功用親身經驗陪伴視障創作者「重新看見世界」。

林靖嵐聽障舞蹈團（上圖）由5位聽障舞者組成，舞者以身體感受地板震動，將節奏轉化為肢體語言，每一個動作都訴說著突破限制、勇敢發聲的動人力量。（圖/台灣公益聯盟）

「我們致力成為幫助身障者實現夢想的平台，透過技能培訓、形象塑造及舞台歷練，持續提供身心障礙者公開的演出機會，累積實戰經驗與社會影響力，以藝術專業走向尊嚴，同時藉由音樂展演增加收入來源，逐步實現身心障礙者自立生活的目標。」台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示，台灣公益聯盟將持續投入偏鄉服務與身心障礙者培訓，讓更多身心障礙者與弱勢家庭能在困境中看見希望。

