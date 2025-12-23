多慧人氣夯！ 韓啦大舉輾壓 林襄人氣.收入崩跌

台北市 / 綜合報導

自從韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展後，台韓啦啦隊競爭激烈，而隨著李多慧等韓籍成員人氣水漲船高，根據網路數據排行，2025年啦啦隊網路聲量，前10名當中只有3名是台灣人，就連昔日的高人氣女孩林襄也落到第6名，而且林襄不只人氣雪崩，就連收入也銳減，有平面媒體爆料，林襄近期幾乎呈現被冷凍的狀態，而原因竟然跟一手捧紅她的經紀人有關，不過林襄的經紀人莉奈否認外界傳言。

身穿黑粉色套裝，在應援舞台上勁歌熱舞，韓籍啦啦隊成員李多慧，在台表現亮眼聲勢水漲船高，根據網路數據排行，2025年啦啦隊員排名，前5名除了籃籃之外，其他都由韓籍啦啦隊員包辦，昔日的高人氣成員林襄僅落在第6名，聲量也只有李多慧的三分之一，狠狠遭到輾壓。

不只人氣雪崩，就連工作似乎也進入寒冰期，有平面媒體爆料，林襄近期幾乎呈現被冷凍的狀態，而原因竟然是跟一手捧紅她的經紀人兼閨密，同時也是掌管球團小龍女的總經紀人莉奈有關，消息指出，主因是經紀人寧願讓林襄少接工作，也不願調降費用，雙方還因為對帳問題產生嫌隙。

對此經紀人莉奈回應，從去年底開始確實發生了一些事，不過公司與林襄，依然非常認真地走每一步，去年到今年，確實是韓流主力的市場氛圍，但林襄在市場上與各大品牌主的合作，不論是業主的回饋或是市場的銷售成績，都是有目共睹的。

經紀人強調林襄今年啟動新家電代言，在節目主持上的表現，也能印證她的付出成果，每次的商業合作，依然秉持一貫的謹慎，不僅保護廠商保護藝人也保護公司，嚴正否認外界傳言。

