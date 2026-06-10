多數動漫只為取悅單身男？網開酸「中年大叔的幻想」粉絲反擊：傲慢限制了想像力
《在超市後門抽菸的兩人》改編動畫搶先開播，以「46 歲中年社畜大叔」與「25 歲年輕女店員」日常為主題的高人氣療癒系作品，雖然在西方同樣獲得超高評價，卻也引發了兩極化的論戰。甚至有人發文直言，多數動漫都是為了滿足孤單的中年男性，幻想被年輕的女性所迷戀。
一名網友直接公開批評， 百分之九十的動漫作品都是為了取悅孤獨中年男性，或是年輕的母胎單身者的幻想。並認為，這些男性主角設定通常都平庸無奇，卻能輕易獲得年輕女性的青睞和迷戀，直言劇情安排讓人感到尷尬。
針對這波攻勢，許多喜愛本作的動漫迷與支持者則迅速做出反擊。有支持者指出，這部作品的核心並不是單純的男性幻想，原著漫畫家地主曾被不少人認為是一位女性作家，讀者通過大叔厚實粗糙的手部線條、人物情感的細膩交流等細節，懷疑是女性創作者特有的觀察視角，而非男性向的後宮肉番。不過作者直到目前，並沒有露面或是公開過真實性別。
更有網友認為，許多西方酸民習慣把非主流的戀愛設定直接貼上「迎合男性、噁心」的標籤，卻忽視了亞洲動漫多元的讀者群，像是喜愛大叔系、療癒系日常的女性讀者，任何創作本來就是為了滿足各個喜好的愛好者。只會盲目把西方政治正確的性別框架，套用在不同文化背景的動漫上，反而凸顯了批評者對海外動漫生態的傲慢與無知。
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