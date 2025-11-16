多數國人力挺強化自我防衛 民調：2026超高國防預算獲近半支持
[Newtalk新聞] 財團法人台灣民意基金會今（16）日公布最新即時民調顯示，面對2026年中央政府國防預算規劃高達9,495億元、占GDP 3.32%，有49.4%民眾表示支持（含「非常贊成」23.2%、「還算贊成」26.2%），不贊成者為39.7%，贊成明顯高出近10個百分點，顯示多數國人已準備接受強化國防自我防衛能力的政策方向。
台灣民意基金會指出，這項結果反映「多數國人願意為提升自我防衛能力承擔超高國防預算」，賴政府新國防政策具備可觀的民意基礎，但未來在政治攻防上仍會面臨顯著阻力。
細部交叉分析顯示，除了55至64歲族群不贊成略高於贊成外，其餘年齡層皆呈現過半支持；學生族群更高達7成表示贊成。教育背景方面，大學及以上者支持度54%，但專科族群呈現反對略高。職業別中，除退休族群呈勢均力敵外，多數職業皆為支持。
在政黨傾向上呈現明顯差異，民進黨支持者有83%贊成；國民黨與民眾黨支持者皆以反對為多（分別為67%與63%反對），中性選民則呈現小幅支持領先。地域差異上，僅基宜花東金馬地區呈現反對多於支持，其餘六大區塊皆支持度居多。
台灣民意基金會解讀，隨著中共軍事壓迫增強，以及包括美國在內國際社會對台國防投入期待升高，民眾在面對威脅時顯示更高的心理準備與政策支持。「台灣社會正逐漸形成國防共識」，但如何在預算配置與民生壓力間取得平衡，將是政府下一階段的重要政治考驗。
本次民調為台灣民意基金會2025年11月全國性調查之一，由山水民意研究公司執行，於11月10日至12日進行，市話與手機並用抽樣，有效樣本1085人，在95%信心水準下抽樣誤差約±2.98個百分點。
更多Newtalk新聞報導
馬英九批高市早苗躁進惹議 吳沛憶：沒常識的是你！
藍委民調：56％民眾不擔心中共攻台 45％怕川普出賣台灣
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 19 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 小時前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 22 小時前
「你們到底在怕什麼？」民進黨怒轟藍白：為何對聲援沈伯洋避而不談
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導面對中共立案調查民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕，民進黨團今（14）日在院會遞案，要求以立法院名義譴責中國跨境鎮壓，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國發「黃海實彈射擊」警告 總統府回應了
[NOWnews今日新聞]針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！台灣網友笑翻：第一次這麼支持中國
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。公告曝光後引發熱議，許多台灣網友更狠酸，「第一次這麼支持中國」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前