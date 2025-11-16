多數國人力挺強化自我防衛 民調：2026超高國防預算獲近半支持

台灣民意基金會今日公布民調顯示，多數國人力挺強化自我防衛。 圖：台灣民意基金會提供

[Newtalk新聞] 財團法人台灣民意基金會今（16）日公布最新即時民調顯示，面對2026年中央政府國防預算規劃高達9,495億元、占GDP 3.32%，有49.4%民眾表示支持（含「非常贊成」23.2%、「還算贊成」26.2%），不贊成者為39.7%，贊成明顯高出近10個百分點，顯示多數國人已準備接受強化國防自我防衛能力的政策方向。

台灣民意基金會指出，這項結果反映「多數國人願意為提升自我防衛能力承擔超高國防預算」，賴政府新國防政策具備可觀的民意基礎，但未來在政治攻防上仍會面臨顯著阻力。

細部交叉分析顯示，除了55至64歲族群不贊成略高於贊成外，其餘年齡層皆呈現過半支持；學生族群更高達7成表示贊成。教育背景方面，大學及以上者支持度54%，但專科族群呈現反對略高。職業別中，除退休族群呈勢均力敵外，多數職業皆為支持。

在政黨傾向上呈現明顯差異，民進黨支持者有83%贊成；國民黨與民眾黨支持者皆以反對為多（分別為67%與63%反對），中性選民則呈現小幅支持領先。地域差異上，僅基宜花東金馬地區呈現反對多於支持，其餘六大區塊皆支持度居多。

台灣民意基金會解讀，隨著中共軍事壓迫增強，以及包括美國在內國際社會對台國防投入期待升高，民眾在面對威脅時顯示更高的心理準備與政策支持。「台灣社會正逐漸形成國防共識」，但如何在預算配置與民生壓力間取得平衡，將是政府下一階段的重要政治考驗。

本次民調為台灣民意基金會2025年11月全國性調查之一，由山水民意研究公司執行，於11月10日至12日進行，市話與手機並用抽樣，有效樣本1085人，在95%信心水準下抽樣誤差約±2.98個百分點。

