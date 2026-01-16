多數尺寸沒問題！陰莖增大常見3族群 醫揭動機與手術前後須知

【健康醫療網／記者林則澄報導】近年部分泌尿科門診觀察到，前來諮詢陰莖增大相關療程的患者年齡結構出現變化，除了過去常見的中年族群外，20至30歲男性的比例明顯增加。雅丰時尚泌尿科主治醫師戴定恩指出，許多個案並非出於病理需求，而是源於自我感受、伴侶關係或外觀期待，且隨著相關療程逐漸被視為男性醫學美容的一環，其適應條件、實際效果與風險，也成為臨床上需要反覆說明的重點。

增大術有迷思 非單純醫學問題

戴定恩醫師指出，外界常以為會考慮陰莖增大手術的男性，多半是性生活活躍或追求刺激的人，但實際來門診諮詢的族群結構相對多元，並不代表原本條件明顯不足。實際上，多數男性的尺寸皆落在正常範圍內，更多時候反映的是主觀期待、心理感受，或與伴侶互動中的焦慮，而非單純的醫學問題。

戴定恩醫師指出，從臨床經驗來看，個案大致可分為3類，第一類是重視伴侶關係的男性，部分人因長期自我感受不足，或希望改善親密互動，而主動尋求醫療諮詢；第二類多落在40至50歲之間，經濟狀況較穩定，人生階段已完成多項目標，轉而關注自我狀態與心理感受；第三類則是近年逐漸增加的年輕族群，年齡約在20至30歲，這類人不一定以婚姻或生育為人生重心，而是將身體外觀與自我感受視為投資的一部分。

2大類術式 醫逐一解析

戴定恩醫師表示，目前臨床上所謂的陰莖增大，大致可分為「龜頭增大」與「陰莖增粗」兩種方向，其中龜頭增大多以注射方式進行，例如玻尿酸或異體真皮粉，手術時間短、恢復期相對較快，部分患者在術後回饋中提到，對親密行為中的刺激感受有所改變，不過實際影響程度仍因人而異，並非所有人都有相同體驗。

至於陰莖增粗，則是將真皮片放置於陰莖皮膚下，以增加圓周，戴定恩醫師指出，這類手術帶來的改變，除了外觀上的差異外，心理層面的影響往往更為明顯。有些人因外觀改變而增加自信，但自信與性生活表現並非完全取決於尺寸，心理狀態、伴侶溝通與整體健康同樣重要。臨床上觀察，圓周增加的幅度因個人體質、材料與手術方式而異，實際改變幅度需視個人條件評估，臨床上差異相當大。

增大術也有禁忌 這些疾病先緩緩

不過在適應症方面，戴定恩醫師提醒，並非所有男性都適合進行相關療程。若本身射精時間已明顯偏長，進行龜頭增大可能進一步降低敏感度，反而不利，另有部分男性屬於「包埋式陰莖」，即陰莖被周圍脂肪組織遮蓋，即使進行增粗，外觀改善也可能有限。此外，若民眾有先天泌尿道結構異常或明顯彎曲情形，皆需個別評估後做決定。

在手術前評估上，戴定恩醫師說，醫療團隊會先進行基本的傳染病檢查，並確認是否有糖尿病等影響傷口癒合的慢性疾病，並檢視陰莖外觀、勃起角度、包皮長度與是否曾割包皮，這些因素都會影響手術方式與恢復狀況，若未割包皮者，多半需在手術時一併處理，以降低術後風險。

針對植入材料的選擇，戴定恩醫師指出，各種方式都有其限制，並不存在「最好的選項」，臨床上常見的材料之一為液態真皮片，其具彈性、觸感較接近自然，部分體積可維持較長時間；注射型材料或膠原蛋白則因吸收率較高，效果相對非永久，但併發症風險較低，適合不同需求者。

術後1周不適較明顯 性生活起碼等6周

至於術後常見問題，戴定恩醫師坦言，感染與皮膚血流不足是較需留意的問題，若植入物大小不當，可能影響局部血液循環，嚴重時甚至需要移除，因此術前評估、醫師臨床經驗與術後照護，都是影響結果的重要因素，部分患者也可能在術後摸到邊界不平整的情況，需視狀況進一步處理。

術後恢復期方面，初期常見不適包括水腫與疼痛，前一周較為明顯，通常可透過藥物與個人照護改善，且需避免傷口碰水，拆線前多以擦澡為主。前數周在勃起時可能感到拉扯或緊繃，隨著組織癒合會逐漸緩解，戴定恩醫師指出，日常活動約一周後可逐步恢復，性生活則多建議至少等待6周以上，飲食則以清淡為主，避免過於辛辣或油膩，以降低發炎風險，他也強調，術後需定期回診追蹤，幫助傷口復原。

醫籲民眾理解風險 勿有盲目期待

戴定恩醫師最後提醒，陰莖增大相關療程已逐漸被視為男性醫學美容的一環，但不應以「一次到位」或「尺寸至上」作為目標，民眾應充分理解風險、調整期待，並在專業評估下審慎決定，才是較為安全的做法。

