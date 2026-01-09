多數省分、破百座市鎮爆發示威！伊朗人民抗議越演越烈...鎮壓釀42死、2270人拘留

近期除了美國活捉委內瑞拉獨裁總統馬杜洛，使中俄極權陣營受到打擊，中東專制大國伊朗也因各地民眾不滿貨幣迅速大貶，過半數省分、破百座城市和鄉鎮爆發群起示威，群眾持續高喊要伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。據了解，在規模持續升級下，政府與民眾衝突已造成至少42人死亡，2270人遭拘留。

據報導，事件起於去年12月底，伊朗貨幣「里亞爾」（rial）匯率崩盤，142萬里亞爾（約台幣45元）僅能換兌1塊美元，成為歷史上最嚴重貶值，加速國內通膨，首都德黑蘭即爆發民眾抗議活動；接著，示威持續蔓延至其他省分，導致伊朗央行總裁下台。

人民抗議活動越演越烈，直到今年1月1日爆出首例死亡衝突，釀成7人喪生悲劇，其他省分接連傳出有民眾遇害；哈米尼於3日則宣稱「必須制止暴徒」，形同下令安全部隊「維護治安」，衝突持續擴大，死亡人數不斷疊加，超過500人被捕。



據人權組織「人權行動者新聞機構」（HRANA）統計，當前示威活動已造成至少42人死亡，另有2270多人被拘留。

(圖片來源：三立新聞網)

