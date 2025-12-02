多數選民認洛縣朝「錯誤方向」 盼改革

KTLA 5電視台報導，羅耀拉瑪麗蒙特（Loyola Marymount）大學最新研究顯示，多數洛縣選民認為洛縣正朝「錯誤方向」前進，對政府信任度低。該校StudyLA研究團隊針對洛杉磯居民進行的調查顯示，洛縣登記選民普遍認為政府已「偏離軌道」，許多人相信，唯一能讓局勢回正的方式，就是進行全面改革。

調查指出，三分之二選民認為洛縣政委員會治理方向，正將地區帶往「錯誤方向」，只有三分之一的人認為朝「正確方向」前進。超過70%選民認為洛縣及其各級政府急需改革，即使會帶來短期的「混亂」。他們希望看到的是重大且具變革性的改變，而非無關緊要的修修補補。

StudyLA創始主任，羅耀拉瑪麗蒙特大學教授格拉（Fernando J. Guerra）表示，「這是一個難得的共識」他說，「居民們認為現行體制運轉不暢，不僅在某個領域，而是在多個機構層面均是如此。人們希望的是徹底的解決方案，而不是漸進式的修正。」

研究人員發現，選民對民選領袖有效治理或將人們利益置於「金錢利益」上的信心極低。這樣的低信任度，使受訪者壓倒性支持旨在遏止腐敗並讓民選官員負起責任的改革措施。

團隊發現，95%受訪者認為，洛縣應設立獨立的道德委員會，88%支持擴大洛縣政委員會，87%支持由選民選出一個縣級首席行政官（chief executive），以上這些可能的改革，都包含在去年通過的G提案（Measure G）提出的改革藍圖中。至於G提案是否能帶來實質效益，約半數受訪者相信該提案能讓地方政府更能回應民意，約20%認為它能讓政府更有效率。

StudyLA執行主任吉伯特（Brianne Gilbert）表示，「這項調查顯示了急迫性，但也看到了機遇。民眾希望縣政委員會更加高效透明，公眾希望變革。現在，就看領導者是否能兌現承諾。」此項調查於10月中進行，提供英文與西語兩個版本，共有1004位登記選民參與，誤差幅度在正負3.1%。

