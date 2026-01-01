多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！

論壇中心／綜合報導

中共發動對台軍演，國民黨主席鄭麗文反轟總統賴清德不斷挑釁，國民黨前青年部副主任丁瑀昨（12月31日）赴中央黨部，批鄭麗文不配做主席，應該強力譴責中共，國民黨文傳會主委吳宗憲回應，多數黨員滿意鄭麗文這段時間的作為。丁瑀在《台灣向前行》節目中呼籲吳宗憲：「我們一起裡應外合把鄭麗文推下台」。

丁瑀喊話吳宗憲，兩年前我們陪國民黨總統候選人侯友宜一起站在台上，那時候我們都是不分區立委的人選，你排比較前面；我排比較後面，你搭著我的肩一起陪侯市長唱堅持，「希望你可以繼續堅持真正捍衛中華民國的決心，因為我知道你現在身不由己，所以我會表達一個裡應外合的大戰略，我們一起裡應外合把鄭麗文給推下台，讓中華民國可以重新復活」。

廣告 廣告

丁瑀直指，最近鄭麗文可能也累了，很多事情如果還願意悔改的話，「我願意陪妳一起去鄭習會，公開向全世界的媒體講，我們要求習近平把所有針對台灣的攻擊性武器銷毀，還有撤掉所有無意義的軍演」，這樣才是展現兩岸三地和平、繁榮的一個共識。

丁瑀表示，就算今年11月九合一選舉國民黨大敗的話，鄭麗文還是不會下台，如果鄭麗文也無法在鄭習會幫台灣人說話，自己會開創一個「和平會」，提出全台連署，要求奧運、世界盃、經典賽的總會等國際組織對台灣正名，讓中華民國國旗可以在奧運會場飄揚，「希望可以向中共有決斷力的人表達台灣的連署，2000多萬人希望和平的決心，一起捍衛中華民國，一起守護台灣」。

原文出處：國民黨多數黨員很滿意黨主席？他呼籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！

更多民視新聞報導

獨家／鄭麗文批挑釁提問 學生：見中共就跪、該硬的是膝蓋！

中共利誘招待台灣團？王智盛爆「派趙薇噓寒問暖」！

藍白不審總預算 王義川：恐有客運業者退出TPASS！

