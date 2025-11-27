多明尼加允美使用空軍基地 加強緝毒

記者潘紀加／綜合報導

多明尼加26日在美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯到訪之際，宣布允許美軍使用該國空軍基地與機場，作為加勒比海地區緝毒行動後勤樞紐。

「彭博社」報導，多明尼加總統阿比納德26日在首都聖多明哥接待赫格塞斯，隨後在記者會上宣布，同意授權美方在有限時間內，使用聖伊西卓空軍基地與美洲國際機場區域，作為後勤用途；預計美方將有數架KC-135加油機、C-130運輸機進駐，執行加油、人員和設備運輸、醫療後送任務。

阿比納德表示，兩國過去5年持續加強緝毒合作，而該國每年查獲毒品總量，比前10年增加10倍之多。多明尼加政府15日才與美方合作緝獲1艘載有約500公斤古柯鹼的運毒船。

赫格塞斯證實，這是「臨時部署」計畫，將啟動新一輪部署，加強打擊販毒集團威脅。這項授權將使美方獲得重要後勤基地，加強區域投射能量。

此外，隨著中美洲國家宏都拉斯30日將舉行總統大選，美國總統川普26日表態力挺保守派國家黨候選人阿斯夫拉，期待未來能攜手對抗該地區販毒威脅。

阿比納德（右）26日接待赫格塞斯，宣布將允許美軍使用多明尼加境內空軍基地與機場，用於強化反毒行動。（達志影像／歐新社）