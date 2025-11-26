多明尼加允美軍使用基地與機場 擴大掃毒能量
記者潘紀加／綜合報導
多明尼加共和國26日宣布，將允許美國使用其空軍基地與機場，作為美方在加勒比海地區的緝毒行動後勤樞紐，可望藉此擴大掃毒能量，加強打擊該地區非法走私活動，維護區域穩定。
美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯26日訪問多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo），會晤多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader），會後阿比納德在記者會上指出，已授權美國在「有限時間內」，使用聖伊西卓（San Isidro）空軍基地與美洲（Las Americas）國際機場的限制區域，作為後勤用途；赫格塞斯也證實這項「臨時部署」計畫，並透露擬啟動新一輪部署，加強打擊「毒品恐怖分子」威脅，維護國家及區域盟友安全。
根據多明尼加總統辦公室聲明，將有數架KC-135加油機、C-130運輸機等軍機進駐聖伊西卓空軍基地與美洲國際機場，執行加油、人員和設備運輸、醫療後送等任務，維繫該地區的海空域監控能量。
阿比納德並肯定兩國過去5年的緝毒合作，指出多明尼加每年查獲的毒品總量，幾乎是前10年的10倍。此前，多明尼加當局15日證實，與美國合作緝獲載有484包、總重約500公斤古柯鹼的運毒船，展現堅定反毒決心。
此外，中美洲國家宏都拉斯將於30日舉行總統大選，美國總統川普26日表態支持保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），稱有助攜手對抗該地區的「毒梟共產主義者」（narcocommunists），加強掃毒效能。
阿比納德（右）26日會晤赫格塞斯（左）後，宣布將允許美軍使用多明尼加境內空軍基地與機場，作為後勤用途。（達志影像／歐新社）
KC-135加油機、C-130運輸機等美軍機將進駐美洲國際機場等地，執行後勤運輸任務。圖為美方直升機先前赴該機場撤僑。（達志影像／美聯社資料照片）
