多明尼加復育珊瑚 守護海岸海底生態

加勒比海曾經是珊瑚礁的美麗家園，但因海洋暖化的速度，比20年前加快兩倍，對珊瑚礁來說，是毀滅性的棲地變化。多明尼加海岸附近的一個水下育苗場，由實驗室培育出的小珊瑚，正在保育團體的密切關注下 逐漸生長。這些「珊瑚寶寶」，在發育出鈣質骨骼後，就會被帶回自然棲地，並由保育員監測牠們的存活狀況。

潛入海底世界， 位於加勒比海的多明尼加，海洋學家正在研究人工復育珊瑚的方法。

環境教育協調員 羅沙里歐：「坦白說 如今多明尼加珊瑚礁，的狀況 令人非常擔憂，其實不光在多明尼加，全球範圍內都是如此，高溫對珊瑚礁的健康，產生了負面影響。」

因應全球海水暖化，珊瑚礁受到高溫壓力而白化，保育團體 以類似體外受精的方式，開始建構人工的珊瑚培育場，希望讓國民引以為傲的珊瑚礁生態，重現榮光。

環境教育協調員 羅沙里歐：「健康的珊瑚群落，現在彼此相距甚遠。」

珊瑚保育組織營運經理 瓦爾德絲：「如果兩個珊瑚群落，之間的距離不夠近，即使牠們都產出卵來，洋流也可能阻止精卵相遇，這樣就無法完成受精了。」

珊瑚復育的人工繁殖技術，在加勒比海地區日益普及。根據當地保育團體的最新調查，氣候變遷 導致珊瑚 急劇減少。不僅造成珊瑚死亡，倖存珊瑚的自然繁殖，也面臨重重挑戰。

珊瑚保育組織營運經理 瓦爾德絲：「這就是為什麼 ，輔助生殖計畫如此重要，因為過去在珊瑚礁中，很常見的繁殖方式 ， 對許多物種來說 ，可能已不再可行 這就是我們，介入並提供幫助的地方。」

每年會釋放出 數百萬顆卵子的珊瑚，將海洋鋪畫成一片銀河，現在在人工培育場 受到嚴密保護。

珊瑚保育組織營運經理 瓦爾德絲：「我們培育這些幼苗，直到牠們發育成可定居的階段，我們提供珊瑚可安全定居的區域，一旦牠們長大 擁有了鈣質骨骼，我們就會把牠們(從培育場)，帶到珊瑚礁並監測牠們的存活狀況。」

保育員指出，實驗室每年 大約能培育出 250萬個 珊瑚胚胎，但其中 只有約1%能夠存活。即使如此，這仍然比珊瑚礁 自然繁殖的數量 要多得多。

