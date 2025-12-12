多明尼加直播來賓「當眾猝死」 眾人嚇歪

▲多明尼加1名知名工會領袖、交通運輸政策活躍意見人士，近日在參加直播節目時，突然昏倒猝死，畫面在網路上瘋傳。（圖／擷取自X影片）

[NOWnews今日新聞] 加勒比海的多明尼加共和國，近日在一檔直播上演驚悚一幕，1名在當地交通運輸政策領域活躍的意見人士，在參加直播節目時突然昏倒猝死，在場人士錯愕不已，場面一度陷入混亂。

綜合《今日多明尼加》等外媒報導，死者是當地知名工會領袖兼交通政策專家烏雷尼亞（Mario Ureña），大力推動觀光及城市運輸發展，本月初他受邀參加一檔在聖地牙哥市錄製的直播節目《Café de Diario 55》，原本坐在沙發上聆聽其他嘉賓發言，一切看似如常，但烏雷尼亞突然身子一歪、癱軟倒下，膝蓋上的紙張文件散落一地。

狀況一發生，現場工作人員驚覺不對勁，急忙衝上前查看，主持人隨即要求技術團隊切換畫面、進廣告，並大喊「帶走他」。

雖然烏雷尼亞被立刻送往醫院搶救，可惜最終仍宣告不治，出事畫面在網上瘋傳，目前初步研判是突發性心臟病導致心臟驟停，但確切死因仍待解剖後確認。

