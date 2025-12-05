多明尼加風災重創 社區發放送上希望

今年十月形成的5級颶風「梅莉莎」襲擊加勒比海地區，毀滅性的強風暴雨給海地、多明尼等國家加留下不小陰影，有太多家庭直到如今依然在重建中。錢跟時間的投入，讓很多弱勢群體的陷入零收入狀態。慈濟志工於是走進多明尼加西南部一個社區，展開發放行動。

傷心欲絕的淚，汩汩流個沒完，被摧毀的家變不回去了，梅莉莎颶風，把生活攪的一團亂，這些受災戶日子快過不下去，來領慈濟的發放的購物券，是想要有個活路，但無論看哪，都只有「此路不通」。

「這個掌聲是獻給上人，因為沒有他 就沒有我們，也不會來到這裡幫助你們。」

音樂成為「療心」最好的靈藥之一，一來一往，台上台下互動、有如演唱會，灑滿溫馨的音符，只希望他們放下悲傷，抬頭向前看。

受災民眾：「我和兒子住在一起，他到城裡後會買牛奶和咖啡，那是他最喜歡的。」

這場214戶家庭拿到購物券，他們有老弱婦孺、有傷殘者，還有徬徨的年輕媽。

受災民眾：「(你會先買什麼) 給兒子買果醬，(你有小孩) 他5歲了，但我會給他果醬和牛奶，(但要天然 不要只吃果醬)，(買水果 用天然的方式餵他)。」

歷經浩劫卻大難不死，就算一切歸零，可家人就是基本盤，只要我們還擁有彼此，相信就能重新再來。

