多校推創新心理課程 教育部盼共築溫暖校園

教育部為促進心理健康校園，自110年起推動「大專校院校園心理健康促進計畫」，預計115年度起更將「社會情緒學習（SEL）」納入補助內容，引導學校透過課程與活動，協助學生培養自我覺察、自我管理、人際互動、社會覺察及負責任決策等核心能力。同時也強化校內人員專業知能與敏感度，打造更完善的心理健康支持網絡。今年共有134所大專校院參與計畫，同時將持續到明（115）年一同進行。

教育部說明，各校依校情發展具特色的心理健康推動模式。國立臺中教育大學透過分析諮商中心服務使用狀況，與通識中心合作開設「情緒管理與自我照顧」通識課程，幫助學生學習辨識情緒、提升自我覺察並掌握有效的情緒調節策略。課程成功吸引平時較少接觸心理衛生活動的學生，達到普及心理健康知識與提升自我照顧能力的目標。

中華醫事科技大學則結合校慶週舉辦心理健康推廣活動，規劃性別、生涯與心理健康三大主題闖關遊戲，讓學生在輕鬆氛圍中學習心理健康概念與自我探索，並增進對學輔中心的信任與親近感。活動現場熱鬧活潑，學生回饋良好。

輔英科技大學以「5H」核心理念（健康課程、健康休閒與關係、健康飲食、健康運動、健康心理與心智）整合校內多方資源，從認知、情感、行動、健康與環境五大面向推動校園心理健康，致力打造全校共同關懷的支持環境。

中山醫學大學則在多年實務累積下，逐步建立跨單位合作機制，強調心理健康需整合教學、行政、通識教育、校安與宿舍輔導等系統共同投入。校方亦回應學生多元需求，設計更具創意、貼近生活的心理健康活動，以體驗方式強化學生心理韌性，落實「以人為本」的推動精神。

教育部期盼各大專校院持續深化社會情緒學習與校園心理健康促進作為，提升學生心理韌性，同時增進校內人員專業能力，攜手打造更溫暖、具支持性的校園環境。