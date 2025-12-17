多校設立獎學金吸引學生就讀 東吳、義守推多元方案

在東吳企管系第4年，陳同學因成績不錯，有拿學校獎學金，知道115學年入學的東吳新生，只要夠優異，最多能拿到240萬獎學金，非常羡慕。

東吳企管系學生陳同學指出，「所以1年可以拿60萬這樣，差不多比我的獎學金還要多，那我會很羡慕。」

東吳企管系學生黃同學表示，「說多不多，但說少真的也不少啦，所以我會再可能自己再思考一下。」

240萬很吸引人，但門檻很高，繁星推薦、申請入學管道，以東吳校系為第一志願，且學測四科要達滿級分；分發入學則是各系、學程採計科目原始總分累計的前1%，而入學後每學期學業成績總平均達85分以上，沒懲處紀錄才能續領。

東吳大學校長詹乾隆說，「72萬也有36萬的，那名額都更多，240萬也不止一個名額，他希望說能夠讓優質的、最優秀的同學進來東吳能夠好好的學習。」

東吳大學校長詹乾隆強調，董事會提供近7000萬，獎學金相當多樣，就是為了吸引優秀學生，提升學校的整體學術環境。而提供高額獎學金的，還有義守大學的優秀新生獎學金，最高500萬，亞洲大學則是360萬。不過義守表示，這幾年較重視的反而是住宿獎學金。

義守大學學務長吳岱栖表示，「我們甚至還加碼，或許他沒有辦法拿到優秀新生獎學金，但是他表現也是相對優秀，他就可以拿到住宿生的獎學金，有到最高等級的，就是最近幾年，還是沒有收到，但是就相對，其實我們一些比較熱門的學系，收到蠻多相當優秀的學生。」

義守坦言過去3年內，沒學生獲得最高額度獎學金，但因南部學生較想往中北部跑，設置獎學金，並提供額外的學生照護及健康服務，留住學生。