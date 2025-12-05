多校AI篩選大學申請資料 影響評估

新墨西哥州一名高中英語教師(左下)向學生講解如何填寫大學申請書和撰寫個人自述；卻有愈來愈多高等學府使用工智慧工具篩選、分析申請者資料。(美聯社)

莘莘學子申請大學時向來都知道不可以、也不應該藉助人工智慧(AI)撰寫申請文及個人自述，但如今愈來愈多高等學府卻使用AI篩選並分析申請者資料，直接影響評量結果。

大學招生主管表示，AI工具融入申請篩選分析流程，是個敏感議題，各校未必樂於談論；但不可否認，高等教育是AI迅速取代人類任務的行業之一。

有些學校悄悄將AI引入， 另有學校大力宣傳AI潛力，聲稱可加速審核、縮短處理時間、有時比人類表現得更好。維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)副教務長埃斯皮諾薩(Juan Espinoza)說，人的狀態起起伏伏，AI始終保持穩定。

維吉尼亞理工學院今年秋季推出AI論文閱讀器，幫助篩選數萬份申請書，可望在1月下旬就通知錄取結果，較往年提前一個月。

各校強調，並非依賴AI決定錄取與否，而用來審核成績單、簡化資料輸入。但AI確實也在評估方面發揮作用，有些錄取標準很高的學校，藉助AI檢視學生高價委託升學顧問精心準備的申請資料。

加州理工學院(California Institute of Technology)招生主任帕利(Ashley Pallie)說，該校秋季推出AI工具，用以評估入學申請所附研究計畫的真實性，

美國大學招生諮詢協會(NACAC)招生實踐委員會主席巴塔查里亞(Ruby Bhattacharya)說， 今秋更新道德指南，新增AI章節，敦促各校確保AI應用符合透明、誠信、公平和尊重學生尊嚴的價值觀。

有些學校因使用AI審核入學申請而遭抨擊。教堂山北卡羅萊納大學(The University of North Carolina at Chapel Hill)是一例；該校受抨擊後在官網對AI所扮演的角色加以說明，強調每份申請都由經嚴格訓練的人員全面評估。

維吉尼亞理工學院AI論文閱讀器耗時三年開發完成，將僅用於確認閱讀人員的作文評分；如果AI和人工閱讀者的滿分12的評分相差超過2分，將由第二位閱讀者介入。

自從入學審核不再強制要求提供SAT成績之後，維吉尼亞理工學院申請人數激增，去年新生名額7000人，申請人達5萬多、創紀錄，動員200人審閱仍難負荷，被迫延後通知錄取結果。AI可在不到一小時內審閱約25萬篇文章、人工平均每篇閱讀2分鐘，依去年申請量推估，藉助AI至少省了8000小時。

對某些學校來說，AI應用是十分敏感的話題。但一些學校藉助AI對成績單、課外活動和推薦信提出摘要，讓真人更容易理解學生。

