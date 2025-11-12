多條溪流倒灌溢流 蘇澳「排水不及」撤離又挨批

蘇澳雨量在11日下午開始，碰上海水滿潮，導致排水系統超載。（圖／東森新聞）





蘇澳雨量在11日下午開始，短時間內爆發性增加，這個時間點碰上海水滿潮，導致排水系統超載，怎麼抽都抽不完，大水就沿著新城溪、阿里史溪、白米溪，一路倒灌進蘇澳低窪處，導致災情加劇。這速度之快，當地政府始料未及，連部署撤離計畫都來不及，導致救援和撤離動作，匆匆忙忙，也挨批一團混亂。

救難人員摸黑一戶一戶挨家詢問，要不要撤離。

受困住戶vs．救難人員：「（你們如果在這邊是安全的，你們就暫時待在這邊，因為現在外面），因為我們老人家，沒辦法爬。」蘇澳鎮公所災防中心，求助電話被打爆，救難人員要往哪裡救人，怎麼救一團亂，蘇澳鎮長李明哲氣炸了。

蘇澳鎮長李明哲（11．11）：「現在民眾在那裡，我們都不知道他們的狀況，怎麼會搞得那麼久。」

不少老人家行動不便者，大半夜才轉移到收容處，2010年後蘇澳最慘重的一次淹水，因為暴雨狂襲宜蘭，短時間內降下驚人雨量，強降雨時間點碰上海水滿潮，新城溪阿里史溪白米溪，水位急升，一口氣倒灌溢流進蘇澳中山路、民貴街等低窪區，都成為低窪重災區，水從溪邊、路面、地下水道多管齊下湧進，更讓排水系統超載。

阿里史抽水站工作人員：「一直來一直抽一直抽，都沒有停啊抽不完。」

抽水站人員強調，五部抽水機，從11號早上七點，一路抽水到12號早上5點，也有民眾質疑，水閘門太慢開啟，才導致排水延誤。

蘇澳鎮長李明哲：「我們很多排水都要排到白米溪，你這些雨水下水道的水，排不出去，雨量又大水量又大，所以就造成這樣。」

強降雨地形低窪，海水滿潮，加上排水與分洪設施，負荷不及，多重因素疊加釀成災禍，上一次這麼嚴重，已經是15年前。

收容民眾：「這次也是有點緊張，會怕啊，像上次那樣子啊。」

然而11號晚上，晚間7點多就有民眾瘋傳，宜蘭12日停班課的「假圖卡」，縣府澄清後，9點多才正式宣布停班停課，從撤離到放假，訊息都混亂，後續究責和防災補強，可不能怠慢。

