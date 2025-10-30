多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，近月來屢傳出婚變，兩人皆未對外說明，不過昨（29） 日范姜彥豐突發聲指控女方「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子（邱勝翊），強調自己有兩人的明確出軌證據。而日前徵信社執行長上節目提到的一個案例引發熱議，被網友翻出他就是在講這段三角關係，且在范姜彥豐的聲明曝光後，他親發聲直言「放心，絕對可以支持范姜彥豐」。
網紅丹妮婊姐上個月在Podcast節目，邀請徵信社執行長謝智博當來賓，他指出手邊有個三方都是知名演藝人員的案子，並直呼妻子對丈夫已經沒有任何尊重可言，「像以這個案件來講，當事人最害怕的是談判過程被對方做文章、被攻擊演藝生涯，如果今天可以深入去把一切責任攬在身上，讓當事人置外，讓對方知道有不可逾越的風險跟高牆，自然而然有可能把金額拉到當事人談不到的數字。」
謝智博進一步指出，本來透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，最後大概能分得5、60萬頂多80萬，但透過他們協商有機會拿到3千多萬。他還透露線索指稱，「某某人9月份要去中國拍片，也有在中國開演唱會」、「小王形象很健康，弟弟也是，很陽光長得帥」，而當時此案並未被媒體爆出。
如今片段被網友挖出，指出王子在8月底曾在廣州開過音樂會，並猜測可能是范姜彥豐有找徵信社，手邊才會握有關鍵證據。對此議題，網友紛紛在社群平台Threads熱烈討論，有人稱「老實說范姜跟粿粿的事我還是處於觀望態度，家家有難念的經，不知道他們是屬於哪一種的？先吃瓜不罵不站邊」，沒想到就引來謝智博本人回覆：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」
