多次徘徊門口.假諮詢真搭話 女控遭陌生男跟騷

台北市中山區一名女子控訴，從去年11月開始，遭陌生男子多次跟蹤尾隨，不但到她上班地點徘徊，還會假借諮詢名義入內搭話，甚至多次買食物送她還說要接送，讓她不堪其擾。這名遭指控的男子發現行蹤暴露，還躲進附近佛寺，女子嚇得隨身攜帶辣椒水，並報警求助。

男子雙手插口袋，看似偶然路過藥局，但他卻放慢腳步，停下往裡頭不斷張望，類似狀況不只一次，同一個月裡，男子還走進店裡，提著一袋食物放到櫃台，疑似要請客，但這種種行為，已經讓常常值大夜班的當事人不堪其擾。

當事人說：「可能就是買吃的食物水果什麼的這一類的，然後也有打電話來問說，要送我，我說我不需要，就是有點失眠，有點害怕。」當事人說：「這個人已經多次在我的店門口徘徊，我除了隨身攜帶辣椒水，我真的不知道應該要怎麼辦。」把好幾支監視器剪輯PO網，事發就在台北市中山區，當事人在一家藥局工作，控訴這名男子，從去年11月開始，每週兩次的頻率，除了在上班地點門口徘徊，也會假借諮詢名義入內搭話，男子眼見行跡敗露，就跑到附近寺廟躲藏，畫面全被拍下。

當事人說：「四面佛的那個人員，也覺得他的行為非常的怪異，就是來找我們，然後給我們，就是主動提供給我們的影片，然後他有觀察到這個人的行為異常。」男子行為是否已經構成跟騷，員警已到女子上班地點，了解狀況並協助處理。

