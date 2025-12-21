多次恐嚇開槍掃射療養院 瘋狂男子遭桃檢羈押

桃園地檢署。呂志明攝



1名陳姓男子在今年12月間，多次上網留言要開槍掃射桃園療養院、炸毀醫護人員住家，桃園地檢署獲報後迅速指揮警方組成專案小組，將陳男拘提到案後，以涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全等罪嫌，罪嫌重大，有事實足認反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署指出，陳姓嫌犯多次在桃園療養院的臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組及其個人臉書上發布具威脅性的留言，包括揚言對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及掃射醫院等內容，導致相關人員感到恐懼，並對公共安全構成重大威脅。

桃園地檢署在接獲桃園療養院通報後極為重視，立即指派檢察官邱婉婷指揮桃園市政府警察局桃園分局蒐證後於12月19日發動執行，拘提被告到案並扣得其使用電腦。

檢察官訊後問認為陳男涉犯《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」，罪嫌重大，有事實足認反覆實施恐嚇危害安全之虞，向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署強調，醫護人員肩負守護國人健康的重任，其工作環境應受到全力保障。針對任何形式的醫療暴力或網路恐嚇行為，本署絕不姑息，將秉持迅速嚴辦的原則，確保社會安定與民眾安全。

