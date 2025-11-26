多次收賄放行走私加熱菸 航警全認了

楊姓女子等11人組成加熱菸走私集團，向航空警察局保安警察大隊陳姓員警行賄，桃園地方法院26日開準備程序庭，陳坦承犯案。（圖／中國時報賴佑維攝）

楊姓女子等11人組成加熱菸走私集團，向航空警察局保安警察大隊陳姓員警行賄，讓陳男非法放行走私菸，檢警初步查出陳幫忙走私超過9000條加熱菸，獲利95萬元，依貪汙等罪起訴。桃園地方法院26日開準備程序庭，陳全部坦承犯案。

桃園地檢署調查，楊女有意走私加熱菸入境，並利用管道認識陳男，雙方在今年4月起談妥，由陳利用職務之便，在走私集團入境時協助夾藏或直接放行，每條收取50元至150元不等賄賂。

桃園地院26日開準備庭，陳男全部坦承犯罪，法官也詢問陳男，涉案是否有起訴書未列出的其他次，陳男坦承「有」，並已由檢察官另案偵辦，詳細內容因過了一段時間，記不太起來。

廣告 廣告

此外法官也提到，陳男辯護人希望院方審酌《刑法》第59條，犯罪顯可憫恕，得酌量減輕其刑。法官說，雖未經合議庭討論，但自己覺得不適用，詢問陳男自己怎麼看，陳男自己也回答「沒有」。另辯護人提出具保請求也撤回，將等全部被告準備程序庭後再提出聲請。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

鄰居變仇敵2／住戶諜對諜「法官判決」這樣說 推都更竟選無資格人當主委

國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？