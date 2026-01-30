多次準確預測國勢流年 高雄玄鷲山高邑雲天宮2/2抽國運籤

玄鷲山高邑雲天宮每年農曆12月15日均由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」。 圖：玄鷲山高邑雲天宮/提供

[Newtalk新聞] 多次準確預測國勢流年的高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮，2月2日下午5點又將由主神關聖帝君親自抽出馬年的「國運籤」，歡迎各界親臨見證。雲天宮副爐主傅俊雲「謝恩行百里」行腳目前也已進入第7天，預計以19天徒步揹轎470公里走訪58間宮廟，為雲天宮的建廟工程祈願集氣，也盼喚起更多善信共同護持。

雲天宮除固定科儀外，最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，由帝君親抽、宮方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮抽「年度國運籤」的傳統自2007年開宮以來從未中斷，流程為農曆12月15日(今年為國曆2月2日)由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日上元節(今年為國曆3月3日)由宮方解讀籤意，說明流年運勢，逐年成為宮內重要準則。

雲天宮抽「國運籤」每年均吸引大量信眾到場，關心來年國家整體走勢。2022年台灣東部接連大震，而雲天宮年初元宵節解國運籤時，關聖帝君就預言，壬寅年農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部、南部最為嚴重，宜小心為要。當年剛好台東池上規模6.8強震就發生在農曆8月22日，在農曆9月附近，地點也符合東部、南部條件，有信眾將籤文PO上網引發討論，也吸引媒體爭相報導。

雲天宮指出，國運籤並非占卜，而是帝君對國家氣運的慈示，旨在提醒民眾趨吉避凶、心存善念，共同維持社會安穩，宮方並預告，今年國運籤的抽籤儀式將如期舉行，歡迎信眾親臨見證。

而1月25日啟動的《謝恩行百里・建廟祐萬民》徒步揹轎行腳計畫，是信徒傅俊雲深受關聖帝君恩澤庇佑，感念帝君多年護佑，立下大願徒步揹神尊金身，從南向北至宜蘭道教總廟三清宮進香謝恩，並以19天470公里串聯全台58間宮廟，期以行願報恩並為台灣祈福，也希望透過行腳讓更多人認識關聖帝君的威靈與慈悲，並支持雲天宮正在進行的建廟大業。

宮方表示，「謝恩行百里」並非挑戰體能的極限，而是一趟深具精神力量的行願之路，每一步都承載著信眾對帝君的感恩，也象徵著雲天宮在建廟進程中所需要的堅定與毅力，期望打造南台灣新興信仰重鎮，歡迎前來雲天宮祈福、點燈、護持建廟，一同成就帝君道場。

「信仰不是口號，而是腳步證明的力量。」雲天宮表示，無論是建廟工程、國運籤傳統或是謝恩行百里，都呈現了同一件事：真正的信仰，是用行動完成的。行腳者的背轎，不只是對帝君的敬獻，更象徵著雲天宮與無數信眾共同邁向未來的步伐。

玄鷲山高邑雲天宮主祀關聖帝君，以濟世、護民、扶弱為宗旨，幾經搬遷，落腳在風水寶地的鳥松赤山湖；主持曾俊豐畢業於高雄醫學大學，原本是位醫生，家中成員也多是基督徒，但其人生起伏讓他踏上宗教傳道之路，成為關聖帝君的傳道者。目前雲天宮建廟工程如火如荼進行，宮方期盼在信眾護持下，共同打造護佑萬民的聖殿。

2022年雲天宮「國運籤」準確預測當年農曆9月附近東部發生的強震。 圖：玄鷲山高邑雲天宮/提供

雲天宮副爐主傅俊雲(左)發願揹關聖帝君神尊金身啟動「謝恩行百里」行腳。 圖：玄鷲山高邑雲天宮/提供