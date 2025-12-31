多次留言「暗殺賴清德」 高雄男下場慘了！恐嚇公眾罪送辦

警方逮人。（圖／東森新聞）





又有人亂PO文企圖要引發社會恐慌，屏東警方接獲報案，有特定網路帳號留言暗殺總統，警方鎖定嫌犯位置後到高雄抓到這名25歲男子，訊後將他以恐嚇公眾罪嫌送辦。

謝男多次在網路恐嚇留言。（圖／東森新聞）

一名男子在網路留言「為啥沒人暗殺賴清德」「傳統爛成這樣...為甚麼台灣沒人要造反」「你x的這瘋子為啥沒人會想暗殺」等暗殺總統的言論，引起網路恐慌及影響社會秩序，屏東警方接獲檢舉後鎖定IP追查，跨轄區到高雄市逮人。

據悉，該名謝姓男子年紀25歲，從事保全業，目前尚未透露為何發表恐嚇言論。警方在偵訊過後，將他依照恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

