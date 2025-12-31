多次網路留言「暗殺總統」 高雄保全男遭逮捕

高雄一名謝姓男子多次在社群平台留言「暗殺總統」等內容，今天被屏東警方查緝到案。（圖：屏東分局提供）

屏東警方日前接獲報案，有民眾多次在網路社群平台留言「暗殺總統」等內容，辦案人員追查鎖定嫌犯身份與住處後，今天（31日）在高雄市將這名從事保全工作的謝姓男子逮捕到案。

屏東分局指出，日前接獲報案指稱，有特定帳號在Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「為啥沒人暗殺賴清德」等內容，為了防止網路恐嚇言論影響社會秩序，於是報請屏東地檢署指揮偵辦。

警方查出，在社群平台留言的是住在高雄市、擔任保全的25歲謝姓男子，31日跨區到高雄市將他查緝到案，將追查謝姓男子留言恐嚇的動機，全案偵訊後依刑法的《恐嚇公眾》罪嫌移送屏東地檢署偵辦。（溫蘭魁報導）

中廣提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。